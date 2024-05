¡Viva la Cacereña Bonita!

Me cuentan que, a un viajero que llegó a Cáceres el 24 de abril pasado, le recomendaron es que esa tarde se pasara por el santuario de la Montaña. Tenía pensado pasar diez días en la ciudad y el plan no le pareció mal. Lo que vio le llamó mucho la atención. Había preguntado a quien representaba la imagen, y alguien le dio algunos datos que estaba deseando ampliar.

Puesto que le hablaron de una joven judía que fue la madre de un tal Jesús, llamado después el Cristo, que decía ser el Mesías esperado, y que los datos sobre ella se encontraban en los evangelios de la Biblia cristiana, no dudó en acudir a ellos para conocer más de cerca a esa mujer por la que había notado tanta devoción en la ciudad.

Su sorpresa fue mayúscula, pensaba saciar su curiosidad con lo que podría aprender sobre ella, pero su decepción fue enorme. Confirmó lo de la maternidad extraordinaria de un niño que se presentaba como el Hijo de Dios, pero datos sobre ella prácticamente ninguno. Aparecía en muy contadas ocasiones y parecía como si no quisieran hablar. Contó las palabras textuales que recogen los escritosdichos por ella y no llegaban a las veinte. Era algo que no entendía y que se le escaba, no comprendía la relación de lo que había visto esa tarde y lo que estaba conociendo después de sus lecturas.

Es verdad que descocía todo sobre la redacción de los evangelios, y que María está al comienzo y al final, que es cuando debía estar, pero no le dejaba de sorprender lo leído, reconoció que debía profundizar en el conocimiento sobre Ella.

Lo que siguió viendo el resto de los días que estuvo aquí, le confirmó lo de la primera tarde, movimiento continuo de gente a la concatedral, presencia masiva de fieles en los actos que se organizaban con motivo de su bajada, entusiasmo general.

La historia del papel de María en la salvación son palabras mayores, pasó muy poco tiempo para que su figura fuera motivo de reflexión por parte de los santos padres de los primeros siglos, no solo de reflexión sino de discusión y de enfrentamiento entre las diversas posturas.

Lo cierto es que ella siempre tuvo claro quién era el principal, y quien era la secundaria, de aquí su pasar desapercibida en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos claro también sus devotos? Ahí os lo dejo.

Antonio Pariente es sacerdote