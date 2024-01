Un grave accidente cerca de Madrigalejo se saldó este miércoles con dos muertos. El suceso se produjo por un choque entre un coche y un camión cisterna, según confirmó el 112 de Extremadura. En concreto, la colisión tuvo lugar a las 16.30 horas en el punto kilométrico 11 de la Ex-355, la carretera que une esta localidad cacereña con Zorita y que se cortó al tráfico durante 14 horas, según la Guardia Civil.

Los dos fallecidos son Antonio y Daniel, dos amigos veinteañeros, de Logrosán (unos 2.000 habitantes) que viajaban en el turismo, mientras que el conductor del camión resultó ileso. Vecinos de Madrigalejo (unos 1.700 habitantes) declararon que el turismo "iba dando bandazos previamente". Por otro lado, conocidos de Logrosán aseguraron que las víctimas mortales habían estado en un bar de la localidad momentos antes del accidente. De hecho, una vez conocido el suceso trataron de contactar con ellos por teléfono móvil pero no obtuvieron respuesta. "Al no contestar al teléfono nos temimos lo peor", explicaron sus allegados, que a falta de confirmar la identidad de los jóvenes, se encuentran consternados.

Las víctimas mortales fueron excarceldas pasadas las 22.00 horas de este miércoles tras quedar atrapadas en el lugar del siniestro. Para realizar la retirada del camión de la carretera, que transportaba butano líquido, fue necesario otro camión cisterna, procedente de Sevilla, que vació al primero. Este trasvase se finalizó a las 4.00 de la madrugada y hasta las 6.30 horas no se reabrió al tráfico la vía, según ha confirmado la Guardia Civil.

No obstante, la cisterna del transporte no sufrió daños, por lo que no fue necesaria la activación del Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un helicóptero procedente de Don Benito, dotaciones de bomberos de Trujillo y Cáceres, un equipo médico y una ambulancia del Punto de Atención Continuada de Zorita, una unidad medicalizada de Cañamero, una unidad de soporte básico de Don Benito, una ambulancia de la Cruz Roja de Madrigalejo y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, así como un equipo de emergencias de carreteras de la Junta de Extremadura.

Cabe destacar que se trata del primer siniestro mortal en las carreteras extremeñas en este 2024. El año pasado el número de fallecidos en accidentes en carreteras de la región se duplicó, fueron 62 personas.