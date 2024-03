Habla el alcalde de Valdefuentes: «El Rey vendrá pronto a Valdefuentes»

A pesar del frío, del viento y de la lluvia, la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes reunió el pasado fin de semana a más de 16.000 personas en un evento que el alcalde del municipio, Álvaro Arias, califica de «extraordinario, fenomenal y apoteósico». El regidor señala que la fiesta «rompió récords y fue un auténtico homenaje al campo».

En las semanas previas a la multitudinario evento, fue noticia la invitación a la Casa Real para que Felipe VI estuviese presente en la cita, pero finalmente no asistió. Aún así, Arias aún no descarta una futura visita: «A lo mejor viene mucho antes de lo que todos esperamos, pero aún no puedo decir nada más».

Imagen de los cortadores de jamón. / FACEBOOK ÁLVARO ARIAS

20 estands de distintos productos se dieron cita en la localidad: «Podría ampliarlo a 40 o 50, pero no me dejan poner más. Tengo empresas que me llaman para venir desde Salamanca, Galicia o Cantabria, pero no se puede de momento. Estaría muy bien porque traerían otro tipo de artículos, como queso, vino o paté. Lo principal es que las empresas que vienen, ganen. Eso será lo que nos garantice a nosotros que el próximo año vuelva a haber feria», apostilla Arias.

Eran conocedores del mal tiempo que se aproximaba durante los días en que se iba a celebrar y fueron previsores: Instalaron «una carpa de mil metros cuadrados» para que todos los asistentes tuviesen un lugar en el que resguardarse de las posibles inclemencias meteorológicas. «El sábado llovió hasta las 11.00 horas y luego a partir de las 20.00. Lo importante es que en el momento central del evento, no cayó in una gota. La gente me decía que, cuando dejase la alcaldía, me dedicase a hombre del tiempo porque fui el único que encontré una página web en la que ponía que no iba a llover», explica Arias entre risas. «Nos merecíamos tener unos días así por las empresas que han venido y por todo el trabajo que lleva detrás. Eso sí, pusimos muchas velas y rezamos a San Agustín para que saliera todo bien», recalcó.

Imagen del grupo Sixko Durán. / FACEBOOK ÁLVARO ARIAS

El meteorológico no es el único factor que ha resultado clave para el éxito del evento. Los autobuses lanzadera desde Cáceres también surtieron el efecto deseado por el primer edil y llevaron a varias decenas de personas hasta Valdefuentes: «Es muy bueno para los asistentes porque ya pueden olvidarse de conducir, centrarse en pasárselo bien y poder beber», indica Arias.

Con respecto a las jornadas del festejo, Arias califica la del domingo como «la más importante junto a la del año 2019, cuando vinieron Andy y Lucas». ¿El motivo? La gran afluencia de público en un día complicado al ser lunes laboral el día siguiente y los espectáculos que se celebraron. Hubo actuaciones del grupo Los mojinos escocíos, Las fatigas del ritmo, Shabella Rouse y discoteca móvil para clausurar la feria.

Este festejo lo aprovecharon los trabajadores del sector primario para pedir la implicación de las instituciones, como la Junta de Extremadura. La consejera Mercedes Morán señaló que «estamos trabajando para conseguir la flexibilización de las políticas verdes europeas que tanto daño hacen al sector agroalimentario y también para reducir burocracia, así como intentar que se flexibilice el plan para erradicar la tuberculosis ovina».