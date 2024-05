José Rojo torea a sangre y fuego tras una cornada en Trujillo y sale con Castella y Manzanares por la puerta grande

Trujillo vive este sábado uno de los días más intensos de su tradicional Feria Nacional del Queso. A la celebración del certamen quesero se suma esta tarde un festejo taurino de nivel, una corrida de toros con los diestros Sebastián Castella y José María Manzanares, en una corrida en la que el torero local José Rojo toma la alternativa. Un día grande, sin duda, para el diestro y la afición de Trujillo y los pueblos de la comarca. Rojo nació en la localidad cacereña el 5 de diciembre de 1998 y debutó con picadores el 8 de septiembre, Día de Extremadura, de 2017. El joven siempre ha soñado con ser una figura del toreo y, según recogen medios especializados, hizo una buena actuación con novillos en la segunda novillada de la temporada en Las Ventas, en abril de 2022.

José Rojo toma la alternativa en Trujillo /

La cita, a las 19.00 horas en el coso trujillano con tres cuartos de entrada y toros de Domingo Hernández, una ganadería que pasta en la finca Garci Grande de la localidad salmantina de Alaraz. Desde primera hora de la tarde los alrededores del coso se han llenado de aficionados que han acudido pronto para coger sitio.

Los diestros, a hombros. / Mundotoro / Sara de la Fuente

La empresa Funtausa, que explota la gestión de la plaza de la localidad, ha organizado esta corrida de lujo en el marco del multitudinario evento gastronómico que este año ha premiado en su cata concurso a Los Casareños, Doña Francisca, Queserex y Francisco Morán.

Las faenas

En su primer toro José Rojo cortó una oreja. En el segundo, Castella se aseguró la salida a hombros tras cortar dos orejas a un buen ejemplar de Domingo Hernández, que le propinó una tremenda voltereta después de arrollar al francés cuando toreaba con el capote. En el tercero, José María Manzanares cortó una, con petición de segunda, sin lograrla. En el cuarto, Sebastián Castella volvió a brillar, cortando otras dos. El susto del último de la tarde lo tuvieron José Rojo y un banderillero, al que el morlaco cogió toreando a la verónica, pero logró reponerse. Brindó el astado al público, que se puso en pie. Se quejaba del pinchazo, pero siguió toreando a sangre y fuego. Consiguió dos cortar orejas. Finalmente, los tres salieron a hombros.

Se da la circunstancia de que en la tarde de este viernes se presentó el cartel taurino de la Feria de San Fernando de Cáceres en un concurrido acto en el Gran Teatro. Un cartel que no ha estado exento de polémica, no tanto por la calidad de las figuras que volverán a abrir la Era de los Mártires cinco años después, sino por la no inclusión en la cita del torero cacereño Jairo Miguel Sánchez.

El joven matador, conocido en su momento como el 'niño torero', reivindicaba ayer, enfundado en uno de sus trajes de luces, su sitio en la plaza de toros de su ciudad natal. Jairo Miguel llegó al Gran Teatro haciendo el paseíllo, un gesto que recibió la ovación de los aficionados cacereños.

La vuelta de los toros a Cáceres ha generado expectación entre los taurinos desde que se adjudicara la gestión la empresa Lances de Futuro. José María Garzón ya explotó el coso cacereño en las temporadas de 2014 y 2015. En el momento en que presentó la oferta declaró que tenía mucha ilusión en Cáceres: "Mi paso por allí supuso un antes y después en mi carrera profesional", confesaba. En Trujillo, por cierto, no se hablaba de otra cosa en los tendidos.