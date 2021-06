Una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Coria, concretamente la número 27, contempla la reclasificación de 81.871 metros cuadrados pertenecientes a la parcela 5001 del polígono 501, de Suelo No Urbanizable Común a Suelo Urbanizable con uso global Productivo, conformando el sector SP-1.

El lugar se encuentra ubicado junto a la carretera EX-109, entre Coria y Moraleja. Precisamente, ayer lunes, la consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Sostenibilidad, hizo pública la modificación puntual que, conlleva la creación de una nueva Zona de Ordenanza, Zona Productiva-Cetarsa (ZOU PC), para la regulación del citado sector.

Asimismo, se recoge que los terrenos afectados por la modificación puntual no se encuentran incluidos en espacios pertenecientes a la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Además, el Servicio de Ordenación del Territorio informa que la modificación puntual no afecta a planeamiento territorial vigente ni a proyectos de Interés Regional. Aunque la modificación, dado su carácter general y normativo no supone una afección directa al patrimonio arqueológico, en caso de su aprobación se deberá tener en cuenta la existencia del yacimiento El Tejigo. Para la protección de este enclave de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, quedarán prohibidas actuaciones que pudiesen afectar a su protección, sin el informe positivo del órgano competente de la Junta. No es previsible que la modificación produzca efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se determina que no es necesaria la evaluación ambiental estratégica ordinaria.