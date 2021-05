La fase de permanencia de Tercera División llega este fin de semana a su fin con mucho por aún decidir. El Olivenza es el único que llega con la gloria conseguida, mientras que Valdivia, Chinato, Lobón y Fuente de Cantos han consumado ya sus descensos. Pero aún hay tres plazas de salvación en juego, con cinco candidatos a ocuparlas: Trujillo, Calamonte, Llerenense, Rácing Valverdeño y Campanario. Tres se salvarán y dos caerán al averno de la Primera Extremeña.

El drama se resolverá en cuatro partidos de los que solo el Trujillo-Campanario tendrá a dos de los implicados en liza. En los otros tres se enfrentará un aspirante con un equipo ya descendido, hecho que se ha demostrado irrelevante en las últimas jornadas con varias victorias de equipos que no se jugaban nada. Estos partidos son: Fuente de Cantos-Calamonte, Llerenense-Chinato y Racing Valverdeño-Valdivia.

Trujillo, Calamonte y Llerenense dependen de sí mismos y si ganan sus partidos, se salvan. Valverdeño y Campanario estarán descendidos si pierden. Hasta aquí la parte fácil, el resto de resultados abre un inmenso abanico de posibilidades en las que entrará en juego el average, triples empates y hasta alguno cuádruple.

Trujillo, Calamonte y Llerenense tienen opciones incluso perdiendo sus partidos, mientras que Valverdeño y Campanario no tendrían asegurada su plaza en Tercera RFEF aunque ganen, pero empatando también tienen alguna opción.

Mas opciones

El Trujillo se salva si gana o empata. Si pierde también se salva con un empate del Calamonte, pero si el Calamonte pierde, curiosamente el Trujillo necesita además un pinchazo de Llerenense o Valverdeño, y de los dos si el Calamonte gana.

El Calamonte se salva si gana. Si empata también se salva siempre que no ganen Llerenense o Valverdeño. Con una derrota, el Calamonte también tendría opciones que pasarían porque el Llerenense perdiera y además no ganaran Valverdeño o Campanario.

El Llerenense se salva si gana. Si empata también se salva si no vencen Valverdeño y Campanario, o uno solo de ellos si además pierde el Calamonte. Si el Llerenense pierde solo se salva en caso de derrota de Valverdeño y Campanario.

El Valverdeño se salva si gana y si además no ganan Calamonte o Llerenense. Si empata también se salva si es que pierden Llerenense y Campanario. Si el Valverdeño pierde, desciende.

El Campanario se salva si gana y no empata el Calamonte (curioso). Si empata el Calamonte necesita que, además, no ganen ni Llerenense ni Valverdeño. Si el Campanario empata también se salva si pierde el Llerenense y no gana el Valverdeño. Si el Campanario pierde, desciende.

La historia de esta temporada apocalíptica llega a su fin. Que el fútbol nos pille confesados... y con una calculadora a mano.