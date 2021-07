El Cáceres Patrimonio de la Humanidad anunció esta semana la renovación de su entrenador, Roberto Blanco, primer paso de lo que pretende que sea ponerse al día en la confección de la plantilla. El club no ha generado una sola noticia sobre ello desde que acabó la pasada temporada, lo que está suscitando no poca preocupación sobre todo cuando la mayor parte de los equipos de la LEB Oro sí se ha movido ya con eficacia.

La marcha del hasta ahora director deportivo y gerente, Sergio Pérez, al Ourense aparece como una de las posibles causas de que se vaya con retraso respecto a anteriores veranos. No se ha conseguido suplirlo con alguien de confianza, aunque hubo conversaciones con David Álvarez, que ocupó el mismo puesto en el Huesca. En el Cáceres dicen que muy pronto habrá sustituto, pero no termina de cerrarse.

Por ahora, sus funciones se las reparten entre el propio Blanco y el presidente, José Manuel Sánchez. Aunque el primero conozca profundamente el mercado y es quien está hablando con los representantes, no parece el escenario ideal para confeccionar una plantilla que volverá a tener la permanencia como objetivo prioritario.

Al menos si no hay entradas, sí hay salidas: ni Fran Cárdenas ni Jeff Xavier continuarán, aunque tenían opciones en sus contratos para hacerlo. Uno se marcha a su Huelva natal y el otro espera ofertas. Todo hace indicar que sí se cuenta con Paco del Águila, que estaba en una situación similar. ¿El resto? Todavía una pura y absoluta incógnita.