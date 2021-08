Acaba de terminar Segundo de Bachillerato, sueña con entrar en el top ten y jugar contra Alejandra Salazar o Delfina Brea. A pesar de su precocidad, todavía no tiene la mayoría de edad, ya tiene unas ganas terribles de comerse el mundo. Lorena Rufo (Cáceres, 2003) acecha desde el puesto número 19 del ranking World Padel Tour a las mejores jugadoras del mundo.

En este año 2021, Lorena Rufo y su pareja de baile, Marta Talaván, han ganado siete partidos de los 13 que han disputado en el circuito mundial más prestigioso y potente. En su segundo año con la madrileña como pareja, se encuentra cada vez más cómoda a su lado. «Cada vez nos compenetramos mejor y las cosas van fluyendo cada vez mucho más fácil».

Tanto es así que en el Open disputado en Valencia, llegaron a cuartos de final y asegura que «conseguimos competir muy bien e incluso nos veíamos con opciones de ganar».

Sumando experiencia

La jugadora cacereña afirma que esta temporada está siendo dura. «Sí es cierto que tanta carga de torneos pasa factura y en el último sí que estábamos cansadas», comenta, aunque añade que «en general estamos jugando bastante bien». A pesar de que todavía se le resisten las finales, conoce perfectamente lo que tiene que hacer. «Nosotras empezamos en dieciseisavos y nuestro objetivo es ganar al menos un partido, o por lo menos competir bien», agrega.

La precocidad en su irrupción en el top 20 mundial le puede pasar factura a muchos, pero no a Rufo, que sigue aspirando a llegar a lo más alto. «Estar la 19 impone un poco, pero mi objetivo es seguir subiendo». El objetivo de la cacereña es entrar en el top ten, y sabe que eso implica cierto nivel de exigencia. «Hay veces que lo pienso y es mucha presión, tienes que estar a ese nivel», explica.

La presión por estar tan arriba en el ranking parece no condicionarle. «Nadie me presiona en verdad, solo me presiono yo», dice con firmeza. La jugadora no titubea y espera conseguir su sueño de entrar en el top ten mundial más pronto que tarde.

Sus objetivos a largo plazo siguen la misma línea. «A largo plazo espero subir en el ranking y mejorar profesionalmente». Además, está muy mentalizada en que ganar torneos es muy complicado, aunque dice: «intentaremos ganar todos los partidos por muy duros que sean».

Con la mirada puesta en el futuro, Lorena Rufo sabe que todavía le queda mucho camino por delante. «Ahora mismo me centro en jugar todos los torneos posibles». Quién sabe si en ese camino están unas futuros JJOO. Por lo pronto, ella asegura que intenta informarse sobre la posibilidad de que el pádel se convierta en deporte olímpico, «Siempre que puedo intento preguntar a gente que entienda».