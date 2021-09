No confiarse por la victoria a domicilio hace una semana ni relajarse por la paliza encajada por el rival de este domingo. Esos son los dos principales mensajes lanzados por Julio Cobos para el estreno del Cacereño en el Príncipe Felipe esta temporada ante el Xerez Deportivo (18.00 horas). «Me preocupa que nosotros nos podamos confiar. Estamos tratando de que la gente se conciencie de que este es muy buen equipo», advertía el viernes el preparador de Valdehornillos.

Y es que el 1-5 encajado por el Xerez ante el Córdoba en la jornada inaugural de la Segunda RFEF es un resultado «muy engañoso» a los ojos de Julio Cobos. Por eso insiste en que mantener la máxima concentración será clave para volver a darle una alegría a la afición y de paso un nuevo impulso a la campaña de abonados, que ya ha superado la cifra de 1.400, aunque aún sigue lejos de los 2.000 que pretendía reclutar el club. También estará acompañado este domingo el Xerez, que recibió un paquete de 300 entradas para vender entre sus seguidores.

«El Córdoba tiene mucho gol, pero el Xerez es un buen equipo. Es muy parecido a nosotros en muchos aspectos. Fácil no va a ser, tienen muy buenos jugadores, con experiencia en Segunda B y otros jóvenes que tienen hambre. Seguro que, conociendo también a su entrenador, nos van a plantear un partido duro y difícil». continúa Cobos, que recupera para este encuentro a Marvin tras los compromisos con su selección (Guinea Ecuatorial) y a Uche, aunque el lateral no ha entrenado demasiado. También puede volver a la convocatoria (se quedó fuera en la última por decisión técnico) e incluso entrar en el once inicial Carlos Daniel.

«Nuestro objetivo es recuperar la esencia de lo que somos», avisa José Pérez Herrera, entrenador del Xerez, que cree clave que su equipo vuelva a tener confianza en sí mismo. «Ellos [el Cacereño] llegan reforzados y nosotros mermados anímicamente», añade el técnico, que no podrá contar con el central Manu Castillo por sanción. «Es un rival fuerte, potente, con un buen grupo», reitera con nuevos algos al conjunto verde, que quiere hacer del Príncipe Felipe el mejor de sus aliados esta temporada.

Posibles alineaciones:

Cacereño: Ángel Bernabé, Aguado, José Martínez, Carlos Daniel, Gayoso, Kamal, Bermu, José Ramón o Teto, Jorge Barba, Luis Hernáiz, Carlos Fernández.

Xerez: Camacho, Hugo, Oca, Álex Cruz, Ocaña, Raúl Palma, Rivelott, Brando, Bello, Jacobo, Máyor.

Árbitro: Roberto Gonzalo Sánchez (C. Castellano-Manchego)

Estadio: Príncipe Felipe.

Hora: Domingo, 18.00.