0 - Arroyo: Miguel López, Isaac, Ángel, David Gallego, Ismael, Deme, Koke, Angelito, Lucas Hernández (Jorge Caballero, min. 60), Aarón y Rubén Vizcaino (Enrique, min. 60). 0 - UP Plasencia: Vichy, Chencho, David Albarrán, René, Iván Villar, Boateng, , Ángel Luis (Edu Sánchez, min. 90), Antonio (Adri, min. 60), Agus (Diego, min. 76), Álex Garrido (Dani Pérez, min. 45) y Mamobe (Alfonso, min. 90). Árbitro: Víctor Pavón Guillén. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Chencho. Incidencias: Estadio Municipal de Arroyo de la Luz. 400 espectadores. Partido de la segunda jornada del grupo XIV de Tercera División.



Empate sin goles entre Arroyo y UP Plasencia (0-0) en un encuentro igualado en el que ninguno hizo suficientes méritos para acompañar al Moralo al frente de la clasificación tras dos jornadas disputadas en la Tercera RFEF extremeña.

En la primera jugada del partido Antonio mostró su carta de presentación en su retorno a la UP Plasencia con un disparo desde fuera del área que obligó a emplearse a fondo a Miguel López. Pero fue un espejismo. La primera parte no fue lo que se dice una oda al fútbol. Balones aéreos buscando las segundas jugadas que no llegaban, muchas interrupciones y pocos espacios que atacar.

Las mejores ocasiones

Una falta desde el borde del área lanzada por Rubén Vizcaino que salió lamiendo el palo y un centro-chut de Angelito que se envenenó y que sacó, no sin problemas, Vichy, fueron los únicos acercamientos reseñables del Arroyo.

Mejoró algo el segundo acto, con un incisivo Angelito que dispuso de dos ocasiones, mientras que el Plasencia lo intentó con disparos lejanos de Antonio y Edu Sánchez bien respondidos por Miguel López. Pero pronto volvió a decaer el juego en un partido que nunca se abrió y terminó sin goles y con reparto de puntos entre arroyanos y placentinos, dos equipos que al menos siguen invictos.