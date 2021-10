Sigue invicto el Cacereño y marcha tercero en la clasificación después de ocho jornadas. Es una situación que, como Julio Cobos repite cada vez que puede, todos hubiesen firmado al inicio de temporada. Y sin embargo, el CPC se presenta en Málaga para jugar ante el Antequera (Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña, 12.00 horas) tras una semana rara, con el técnico y su planteamiento cuestionados, por parte de la afición, después del empate del pasado domingo en casa ante el Mensajero. Pero en el club se respira calma. La que proporcionan los 16 puntos que ponen al conjunto verde un poco más cerca de su objetivo inicial.

Anímicamente afectó al equipo ese empate contra el Mensajero, pero tiene claro Cobos que no es nada que este domingo les impida volver a ser un grupo competitivo. Como hasta ahora. La consigna ante el cuadro malagueño será controlar el tempo del juego. «Hay que intentar llevar el partido donde más nos interesa a nosotros y ponerles en problemas», apunta el técnico, que recuerda que su rival es un buen equipo, que marcha quinto en la clasificación tras perder dos partidos, el de la primera jornada ante el Coria y el de la última frente al Córdoba. Y ambos a domicilio.

El factor campo no será tan determinante para este partido, ya que ambos juegan fuera de su feudo habitual. El CPC porque es el visitante y el Antequera porque se muda de El Maulí, su estadio, al campo de la Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña. «Es un terreno de juego de buenas dimensiones y que normalmente tiene un buen césped», indica Cobos, que en el pasado ha jugado allí, cuando entrenaba al Villanovense.

El Antequera

«Es un equipo joven, con gente salida de las canteras del Córdoba y el Málaga, son jugadores con mucha proyección», explica el preparador verde. «Es un equipo que maneja bien el fútbol combinativo, rápido en la fase de transición defensa-ataque. Me gusta bastante», añade, para destacar también la presencia de algún veterano como Iván Aguilar, «con mucha experiencia en la categoría».

Con un once difícil de definir después de ocho jornadas (no ha repetido en ninguna), Cobos volverá a presentar un equipo competitivo, donde la gran asignatura es, como él mismo reconocer, la definición, aprovechar mejor las oportunidades de las que dispone. Y las está teniendo en los últimos compromisos. «Creo que el equipo está siendo muy ambicioso, siempre buscando la portería contraria. Se pueden poner peros, pero todos hubiésemos firmado estar donde estamos», insiste.

No habla Cobos ni de tener el balón ni de entregárselo al rival para lanzarse al contraataque. No va con un esquema de juego preestablecido. Lo dictará el devenir del encuentro. E incluso las condiciones meteorológicas, «que pueden influir mucho». «Esto no se trata de tener el balón, se trata de genera el mayor número de ocasiones posibles. Jugamos al fútbol para llegar a la portería contraria, para crear más que el rival. Hay que hacer el fútbol que nos interese. De nada sirve tener el balón si no se llega a la portería rival», cuenta Cobos, que recupera a Luis Hernáiz, aunque se queda sin Carlos Andújar por molestias.