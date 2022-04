Curro, lecciones de fútbol a los 40

A Antonio José González García, para el fútbol y para sus amigos ‘Curro’, (Santa Amalia, 27 de noviembre de 1981) se le sigue dando extraordinariamente bien el golpeo de balón, los controles orientados y los lanzamientos de falta, en los que siempre ha sido un consumado especialista. No es lo que fue --lógico-- este histórico del fútbol extremeño, pero aún luce cuando acaricia la pelota y decide partidos. Incluso en días como el de este domingo, en el que saltó al terreno de juego en el minuto 55 del Cacereño B-Quintana, de ida de eliminatoria de fase de ascenso a Primera extremeña, y que ganaron los pacenses por 0-5.

Nada más entrar al césped artificial del Manuel Sánchez Delgado, lanzó un par de saques de esquina que hicieron cundir el pánico en las entrañas de la defensa local. El segundo de ellos, de hecho, acabó en el 0-3, obra de su compañero Antonio Bravo. El 0-4, tantas veces repetido, con un lanzamiento de falta del amaliense marca de la casa. Denominación de origen Curro, que sigue «feliz» disputando encuentros de fútbol, aun cuando no es titular en las catacumbas del fútbol de barro extremeño, él que ha lucido camisetas históricas como las de Las Palmas, el Oviedo, en Segunda, o el Extremadura, entre otras muchas.

«El míster ha querido que jugaran otros compañeros. Hay que aceptarlo y ya está. Lo que hay que hacer es trabajar para ser titular. Sé cuál es mi rol aquí, que es intentar ayudar a mis compañeros a subir. Si me dan 10 minutos los voy a aprovechar, 20 también», comentó a este diario justo al terminar mientras se fotografiaba con su familia y saludaba a aficionados que habían disfrutado de su inmenso talento con una variedad de desplazamientos y controles de primera categoría.

«La edad no perdona, y en este caso es que estoy contento y lo mejor de todo es el resultado para ir más tranquilo a la vuelta». Curro no estaba contrariado por haber empezado desde el banquillo. Sabe, dice, que son otros tiempos y que «hoy en día hay que correr, si no es bastante complicado jugar».

Resultado engañoso

Sobre el choque en sí, reflexionó: «el resultado es engañoso porque el Cacereño B ha estado bien en la primera parte y ha tenido una al palo con el 0-0 y se podía haber complicado el partido de haber entrado. El 0-5 es demasiado abultado».

De 10 a 10. En algún momento se le vio junto a Miguel Nieto, el joven talento del filial del decano extremeño, 21 años menor que él. «Se le ve la calidad que tiene el chaval, la pide, la tiene. Ese tipo de jugadores, al controlar, se les ve rápido que son buenos. Ojalá llegue más lejos de lo que he llegado yo», deseó.

Y sobre su carrera futbolística no parece que esta tampoco vaya a ser la última. «Seguiremos hasta que el cuerpo aguante. Ahora estoy bien», comenta Curro.

En este diario ya lo advirtió. «El fútbol me tiene que dejar a mí, no yo a él, ya que me lo paso muy bien todavía y me encuentro físicamente perfecto. Ya veremos, pero de momento no pienso en dejarlo», expresó hace justo un año, recordando lo que le dijo su amigo Juan Marrero, ahora entrenador del Montijo. «El fútbol siempre te da una nueva oportunidad», resumía.

«¡Curro, sub-21!», le cantaron en más de una ocasión los peñistas del Cacereño presentes. Era pura ironía, pura admiración hacia un jugador de otro tiempo que sobrevive porque está junto a su más fiel compañero-socio: el balón.