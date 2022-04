Cacereño-Mérida, derbi con aroma a ‘playoff’ en el Príncipe Felipe

Derbi de altura en el Príncipe Felipe (18.00 horas) en un encuentro en el que el Cacereño puede certificar su billete para la fase de ascenso a Primera RFEF y el Mérida dejar diáfano ese camino e incluso apretar la lucha por la segunda posición. A la cita llegan ambos tras perder sus últimos partidos, aunque con sensaciones muy diferentes para unos y otros. La flecha del CPC apunta hacia abajo y necesita reaccionar tras cinco encuentros sin ganar. La de los romanos hacía arriba a pesar de caer contra el Córdoba en una derrota que entra dentro de los planes de todos los equipos.

Han pasado cinco jornadas y más de un mes desde que el Cacereño celebró su último triunfo (3-1 ante el Antequera). Todo estaba de cara e incluso se soñó con cuestionarle el primer puesto al Córdoba. Desde entonces, la suerte no ha acompañado al conjunto verde. Tres empates y dos derrotas que han apretado la lucha por el segundo puesto. No solo está a cinco puntos el Mérida, también lo está el Ceuta, que es otro de los rivales a los que el CPC se debe enfrentar en esta recta final de liga regular. Lo más positivo es que el equipo de Cáceres puede certificar este domingo su presencia en el playoff, incluso perdiendo.

«Los dos nos estamos jugando mucho», reconoce el técnico local, Julio Cobos, que no podrá contar en defensa con José Martínez ni en ataque con Carlos Andújar. No le preocupan las bajas. Las rotaciones han sido una constante en su plantilla desde el inicio de la temporada y cualquiera que salga puede rendir al máximo nivel. Solo en seis partidos no fue titular José Martínez y en su ausencia siempre jugó Marvin, acompañado de Carlos Daniel en tres ocasiones, una de Rubén Sánchez y dos de ambos, aunque es improbable que alinea a tres centrales.

Elogia el de Valdehornillos a su rival, un «muy buen equipo que viene apretando muy fuerte en esta segunda vuelta». En este punto recuerda Cobos lo que dijo Juan García, el primer entrenador esta temporada del Mérida (De los Mozo ha sido el segundo y Juanma Barrero es el actual), dijo al principio del curso al afirmar que era un equipo para pelearle el primer puesto al Córdoba «y el tiempo, en algún sentido, le está dando la razón».

Cree Cobos que será «un partido muy atractivo para venir a ver», por lo que anima a la afición a acudir «Espero que el campo presente una buena entrada».

Ultima ‘bala’ romana

El Mérida se presenta en el Príncipe Felipe ante la última oportunidad real de poder disputarle la segunda posición al Cacereño. La victoria le colocaría a dos puntos a falta de tres jornadas y con el goalaverage favorable. El empate o la derrota se antojan insuficientes para esta pelea, pasando a ser el Ceuta el rival más directo con el que disputar la tercera posición. Los ceutís visitan al Antequera por la mañana.

Las bajas de Nacho González y Guille Perero por sanción, y la de Héctor Camps por lesión, además de las dudas hasta el final de Felipe Alfonso, van a dar lugar a una defensa inédita. La posibilidad de que Mario Robles tenga que retrasar su posición para acompañar en el eje de la zaga a Bonaque, que vuelve tras sanción, sumado a la baja de Perero, puede dar lugar a que Juanma Barrero tenga que poner en liza un once titular muy ofensivo, con los tres delanteros: Lolo Plá, Higor Rocha y Aitor Pons, aunque uno de estos dos últimos arrancará desde la derecha. La alternativa para la banda sería Carmelo. Esta circunstancia provoca que desde el banquillo Juanma tenga pongo margen para cambiar el partido en la segunda parte a nivel ofensivo.

Mirando hacia el rival, la mala racha del Cacereño «me dice que estarán con muchas ganas de revertirla. Son un buen equipo, por eso están donde están». El técnico emeritense define a los de Julio Cobos como un equipo «sólido, al que es difícil hacerles daño, defiende bien». Y a nivel ofensivo «tienen cosas muy buenas, transitan muy bien con gente muy rápida arriba y dominan el balón parado». Con todo esto, Barrero prevé «un partido cerrado», sobre todo comparándolo con el que el Córdoba disputó en el feudo cacereño, «porque nosotros no somos ese Córdoba tan abierto, no va a ser de idas y vueltas. El Cacereño es un equipo de controlar más los partidos, de ser un bloque muy cerrado. Va a haber momentos de transiciones, pero no tanto como en ese encuentro».