El Mérida pone picante hasta el final

Victoria importante del Mérida frente al Montijo (2-1) que le asegura la tercera posición y le da la opción de pelear la segunda en la última jornada. Mientras, la derrota deja a los montijanos sin opciones de playoff a falta de una jornada, lo que no resta un ápice de valor a la gran temporada del equipo de Juan Marrero.

La falta de puntería local, principalmente en el primer tiempo, fue el motivo por el que los visitantes tuvieron opciones de puntuar hasta el último momento. El equipo de Juanma Barrero no se ha caracterizado a lo largo de la temporada por ser un equipo que genere muchas ocasiones, más bien ha destacado por su alta efectividad. Sin embargo, en este caso, fueron muchas las que ha tenido y solo consiguió materializar dos. Como el 2-0 es un resultado tan tranquilizador como engañoso, una genial pillería de Razvan le dio la oportunidad a su equipo para mantenerse vivo en el encuentro.

Las alineaciones de ambos denotaban la altura de temporada en la que se encuentran con numerosas bajas y futbolistas entre algodones. A ello se sumaban las altas temperaturas, por lo que iba a ser clave la adaptación a estas circunstancias. Y en ese plano fue mejor el Mérida, también porque enfrente estaba un Montijo muy poco reconocible, principalmente en el primer acto. No estaba siendo el equipo intenso en cada disputa y además estaba teniendo algún que otro error grosero en zona defensiva.

Ya en el primer minuto Higor Rocha mandó el primer balón al palo del encuentro y antes de que llegara la segunda ocasión clara para los locales, en un remate alto de Lolo Plá a los 8 minutos, ya le habían anulado dos goles al cuadro romano por fuera de juego. Cinco minutos después sería Nacho Goma quien robaría en el área contraría, pero su disparo raso salió desviado por poco.

Los locales no estaban necesitando imponer un ritmo alto de juego ni una presión asfixiante para generar peligro, pues robaban con facilidad y encontraban espacios para correr. De esta forma iban acumulando llegadas peligrosas al área hasta que en el minuto 25, Lolo Plá controló un balón dentro del área, tras centro desde la derecha de Aitor Pons, para acomodar el cuerpo y colocar en la cepa del palo largo y adelantar a los suyos (1-0).

Se ponía la justicia en el marcador por lo que se estaba viendo, aunque la siguiente opción de peligro fue para los visitantes. Era el 33 cuando Julio Rodao se llevó un buen balón para asistir a Joel, pero este, tras darse la vuelta, no pudo enganchar del todo bien su disparo, en lo que fue el único acercamiento peligroso de los de Marrero en el primer tiempo.

A pesar de este acercamiento, el cuadro montijano seguía sin estar metido en el partido, pues el segundo gol emeritense, que llegaría solo dos minutos después, sería un cúmulo de despropósitos por parte rojilla. Primero sería Rodao el que intentó mandar un balón hacia atrás pero terminó dejándola dividida, por lo que Sergio Tienza tuvo que salir de su área para correr hacia a la banda, casi a la altura de su propio banquillo. Diego López también luchó por ese balón y los dos llegaron a las vez, pero el romano estuvo más contundente y consiguió llevársela, por lo que solo tuvo que avanzar algunos metros más para terminar marcando a puerta vacía. El propio López dejó un gran balón hacia atrás en el punto de penalti al filo del descanso, pero Higor Rocha no acertó con la portería.

Marrero quiso cambiar el aspecto de su equipo con las entradas de Matute y de Barragán, y lo mejoró. Sin generar excesivo peligro, el equipo visitante empezó a tener más la pelota. Incluso Razvan tuvo una falta peligrosa que mandó a la barrera. Por lo que el plan de los locales pasó a manejar el contraataque, una suerte que domina muy bien.

Mientras, Barrero, al que se le nota su pasado bajo palos, quiso tener un detalle con sus porteros dando entrada a Adriá Rojas por Javi Montoya, para que el suplente viviera los últimos minutos de la temporada en casa y para que el titular se llevara una gran ovación, como así fue. La mala suerte para Rojas es que quedó bastante retratado en el gol de Razvan. En una falta escorada a la izquierda y casi en el centro del campo, el cancerbero abandonó la portería para darle indicaciones a los suyos, el lateral izquierdo montijano, que tiene una gran pegada, se percató de la situación, y como no había ningún emeritense delante de la pelota, probó el disparo y le dio emoción al partido a falta de 22 minutos.

Llegaron minutos de cierta inseguridad local y de esperanza visitante. Sin embargo, el carrusel de cambios cortó el ritmo del encuentro y el Mérida volvió a tomarle el pulso al mismo, mostrando mucho peligro a la contra. En el 83 sería Aitor Pons el que mandaría un balón al larguero. En la jugada siguiente Lolo Plá reclamó penalti por un derribo dentro del área y el mismo delantero disparo desde dentro del área al minuto siguiente. También fue protagonista Plá para salvar a los suyos, pues en el descuento, tras el rechace de una falta lejana, Barragán cogió el balón dentro del área pero su disparó pegó en la espalda de Plá.

El choque acabaría con otro gol anulado a Aitor Pons por posición antirreglamentaria.

De cara al próximo domingo (última jornada), en la que de nuevo habrá unificación de horarios (12.00), el Mérida necesita ganar en casa de Las Palmas Atlético y que el Cacereño no lo haga en Ceuta para poder arrebatarle la segunda plaza.

Juanma Barrero: “El Romano ha vuelto a ser un fortín”





Muy contento se mostraba el entrenador del Mérida, Juanma Barrero tras la victoria de su equipo y explicaba que “hemos hecho una primera parte redonda, aunque hemos materializado poco para lo que hemos generado. En la segunda nos ha costado adaptarnos, aunque a partir del minuto diez, hemos vuelto a hacerlo bien, pero una genialidad de Razvan ha apretado el partido. No hemos sufrido pero existía la incertidumbre por el corto resultados”. Esta victoria asegura la tercera plaza que “es muy importante”, y en la última cita buscará la segunda posición aunque afirma que “entre segundo y tercero tampoco hay tanta diferencia”, a pesar de lo cual no duda en “pelear por ella sin arriesgar el playoff, que es cuando nos vamos a jugar todo. No vamos a poner en riesgo la salud porque no hay mucho tiempo para recuperar”. Los números de su equipo en casa han sido impresionantes, a este respecto, el técnico explica que “para conseguir el objetivo final, te marcas miniobjetivos, y uno era volver a ser fuertes aquí, que sintiesen que es muy difícil que se vayan puntos, el Romano ha vuelto a ser un fortín” y como consecuencia “ha ido creciendo el número de público y la animosidad, lo cual le agradecemos mucho”.

Juan Marrero: “Mis jugadores han tirado de orgullo y han competido hasta donde han podido”





A pesar de la derrota, el entrenador del Montijo, Juan Marrero reconocía que “no les puedo pedir a mis jugadores mucho más, han tirado de orgullo y han competido lo que han podido”. Reconoce el técnico que “el partido era de mucha dificultad, en la primera parte ellos han tenido situaciones para marcar, con errores nuestros que propiciaban la contra muy rápida. En la segunda parte hemos intentado rectificar algo”. Matemáticamente su equipo no puede acabar entre los cinco primeros pero “el objetivo de este equipo era salvarse, aún así, los pronósticos en agosto era que íbamos a descender, así que competir faltando una jornada por los playoff, es mérito de los jugadores y del trabajo que han hecho, con las dificultades que hemos tenido con las lesiones y una plantilla corta, no les puedo pedir más. Soy muy repetitivo pero es que hacía tiempo que no me encontraba un grupo humano que te lo da todo”.