«Lo que venga será porque han salido otros, no porque mejoremos lo que hay»

Si hay un hombre de la casa, ese es Alberto Urquía (San Sebastián, 31 de marzo de 1975), que ha desarrollado toda su vida futbolística en el Coria. Empezó como jugador y ahí ha crecido como entrenador. Salvo paréntesis para dirigir al Moraleja. Lleva mucho tiempo en esto del fútbol, como él dice, tiempo que cambien su forma de ver este deporte. Ahora, cargado de ilusión y tras ocho años como segundo entrenador, coge las riendas del conjunto celeste con la idea de continuar lo iniciado por Rai en Segunda RFEF.

Aunque durante los últimos ocho años ha sido segundo entrenador del Coria, seguro que fuera hay mucha gente que no le conoce. ¿Quién es Alberto Urquía?

Alberto Urquía es una persona que se ha criado en Coria, que empezó jugando en las categorías inferiores. Como jugador empecé y terminé pronto y enseguida me puse a entrenar con chavales. Me he ido formando y llevando equipos de las categorías inferiores. Un año estuve en Moraleja. Y después me llamó Miguel [Rubio, Miguelete] hace ya ocho años y empecé como segundo en su cuerpo técnico. Miguel terminó un ciclo, vino Rai y ahí he estado con él los tres últimos años. Mucho tiempo en esto del fútbol y creo que he evolucionado bastante de cómo veía el fútbol ante a cómo lo veo ahora.

¿Qué queda de aquel Alberto que debutó siendo juvenil con el Coria en un partido ante el Jaraíz?

La ilusión. Recuerdo cuando el entrenador me dijo que iba a entrenar con el primer equipo y que la idea era que me quedase con ellos. Aquel día no dormí dándole vueltas. Pensaba, ‘pero si soy un crío, que estoy entrenando con mis amigos y ahora me voy a ir con jugadores que veo desde la grada’. Eso mismo también me ha pasado un poco ahora cuando me han dicho que iba a ser el primer entrenador del Coria. No he dormido (risas).

Cuando Rai dijo que se iba, ¿se le paso por la cabeza ser entrenador del Coria, pensó que podía ser su oportunidad?

Sinceramente, no. Pensé, si Rai se va, traerán otro entrenador, que tendrá su cuerpo técnico y no sé si contará o no conmigo, si será alguien con el que yo pueda trabajar a gusto.

¿Cómo se produjo todo?

Fue todo muy rápido. A mí Rai me dijo que no seguía el martes [24 de mayo]. Porque durante la temporada no habíamos hablado nada sobre ese tema. Pensaba que seguiría. Fue ese martes cuando me dijo que se iba, que pensaba que era el momento ideal para intentar vivir de esto, intentar salir fuera. Un día después se reunió con la directiva y ahí Rai propuso mi nombre y me llamaron enseguida.

¿Le costó dar el sí?

No, es fácil decirle que sí al club en el que te has criado y has estado tanto tiempo. Además, el proyecto que me plantearon Lely [el presidente] y Jesús [Manibardo, el director deportivo] es seguir en la misma línea, con un bloque de jugadores ya conocidos. Eso ayuda a decir que sí.

Usted trabaja en una asesoría. ¿Qué va a hacer ahora, va a seguir compaginando su trabajo ahí con el de entrenador?

En principio, sí, voy a seguir con mi trabajo. Ya lo compaginé el año pasado, aunque entonces también iba algunas horas por la tarde. Ahora la responsabilidad es mayor y solo iré por las mañanas.

¿Cómo lo hará? ¿De dónde sacará el tiempo?

Tengo una cosa muy clara: me tengo que rodear de gente buena, que sea de mi confianza. Si ellos hacen un trabajo, que yo confíe en que va a estar bien hecho. El resto, habrá que quitarlo de horas de sueño.

¿Ya sabe quién formará parte de su cuerpo técnico? ¿Ya ha hablado con alguien?

Lo tenemos bastante avanzado, hablado y trabajado, falta concretarlo. La idea es que sea muy parecido al de esta pasada temporada: un primer entrenador, un segundo, un preparador físico, un analista, un utillero, un preparador de porteros, un fisio y el delegado, que para mí forma parte del cuerpo técnico.

¿Cómo se define Alberto Urquía como entrenador?

Esa pregunta quizás no es para mí (ríe). Mi idea es seguir como estamos trabajando hasta ahora. Vamos a intentar que nuestro juego sea muy similar a lo que venimos viendo en las últimas temporadas, ser un equipo presione en campo contrario, que inicie jugando desde atrás. Cuando se pueda, claro, porque dentro de un partido hay varios partidos. Uno de los méritos de este equipo es que ha sabido adaptarse a diferentes situaciones. Lo importante es saber adaptarse. Por eso nuestra idea es mantener el bloque.

El proyecto continuista del que habla, ¿con cuántos fichajes le quedaría un equipo redondo?

Eso es difícil de decir sin saber quiénes van a aceptar las ofertas de renovación. Ojalá sean 14-15 los que se quedan y después será ir a lo concreto. Sería lo ideal.

¿Hay algún jugador que se haya despedido ya?

No se la ha comunicado la baja aún a nadie.

¿Qué puestos del equipo le gustaría mejorar? ¿O apuntalar?

Apuntalar estamos obligado a hacerlo. Se ha hecho un buen año y hay jugadores que tendrán ofertas de clubs de superior categoría. Posiblemente se marchen y no acepten nuestra propuesta de renovación. En la parte de delante supongo que tendremos que apuntalar. Pero, por lo demás, yo estoy muy contento con el equipo, con el trabajo que han hecho todos. Lo que tenga que venir vendrá porque han salido otros, no porque mejoremos lo que ya hay, porque mejorarlo va a ser difícil.

¿Grupo andaluz? ¿Grupo madrileño...?

Lo que yo prefiera da igual. Donde nos pongan allá iremos. El de este año, con los andaluces, ha sido el segundo grupo más fuerte, pero si te meten con los de Madrid, ¡cuidado con los que hay allí!. En el fútbol no te puedes fiar de los a priori. Nos adaptaremos a lo que nos toque.

Ya no son un equipo desconocido como la temporada pasada. ¿Será eso un hándicap?

Ya hemos tenido un adelanto de eso en la segunda vuelta. Hicimos una primera vuelta muy buena, quizás también porque no nos conocían. La segunda los equipos han sido más precavidos, sabían nuestros puntos fuertes y han intentado neutralizarlos. Y ese es uno de los motivos de que la segunda vuelta nos haya costado más. Lo que tenemos que hacer es aprender de eso, buscar soluciones y empezar a trabajarlo desde pretemporada, porque es lo que nos espera.

Y, ¿qué espera de la nueva temporada?

Espero que la gente siga enganchada al equipo, que vengan a La Isla a animar, que haya buen ambiente, que cuando termine el partido los niños bajen al campo a hacerse fotos con los futbolistas, que cuando nos desplacemos la gente viaje con nosotros. A eso aspiro. Pero claro, si quieres que la gente haga eso, en el césped le tenemos que dar algo. Intentar jugar bien, que se vea un fútbol alegre.