Bronce para el cadete extremeño David Vizcaíno en el Campeonato de España XCO

Nuevo éxito David Vizcaíno, joven corredor del Extremadura-Ecopilas, que en Valladolid se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España XCO en la categoría cadete, tras realizar una carrera de menos a más.

El extremeño lo hizo convocado por Selección Extremeña cadete que asistió a este nacional disputado en el Cerro de las Contiendas de la capital pucelana, mismo escenario donde unos meses antes el ciclista de Talayuela lograba la victoria pero en esta ocasión en primera cita de la Copa de España XCO, que le valía para vestirse de líder.

La victoria por segundo año consecutivo fue para el andaluz Hugo Franco, quien volvió a demostrar su superioridad con un tiempo de 59’25”. La segunda plaza sería para el madrileño Javier López (+44”) mientras que Vizcaíno se hacía con la tercera plaza (+1’24”) pero con cierto margen para conservar la medalla de bronce que al final se trae para Extremadura, 20 segundos de ventaja sobre Van Kerckove, cuarto clasificado.

“No empecé bien este campeonato. No encontraba sensaciones buenas al comienzo de la prueba, pero a medida que iban transcurriendo los kilómetros parece que iba encontrándome mejor. Me quedé descolgado del grupo de cabeza hasta que a mitad de carrera pude comenzar la remontada hasta volver a darles alcance, pero para entonces Franco se había marchado en solitario. Pude aguantar con López en la lucha por la plata y ahí me mantuve un buen rato, pero pagué el esfuerzo anterior y no pude luchar por ella. Afortunadamente pude conservar la tercera posición y nos despedimos de este nacional con una medalla de bronce que realmente me sabe a oro, tal y cómo se había puesto el panorama”, aseguró el de Talayuela.