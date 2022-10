El Villanovense manda en el derbi ante el Cacereño

El que perdona lo acaba pagando. Esa frase tan manida en el mundo del fútbol bien la puede hacer suya el Cacereño a tenor de lo visto este domingo en el derbi, el primero de la temporada entre equipos extremeños, disputado ante el Villanovense. Los serones, que aprovecharon a la perfección las ocasiones en ataque, se acabaron imponiendo 2-0 ante los de Julio Cobos, que se marcharon de Villanueva de la Serena sin botín alguno y con la sensación de haber tenido en su mano un premio mayor.

La primera parte comenzó con una clara propuesta ofensiva por parte de los dos equipos. Ambos, desde el comienzo, salieron en busca del área rival y apostaron por ser verticales en los minutos iniciales. Prueba de ello fue el primer acercamiento de los serones por mediación de Samu Hurtado, que protagonizó una buena internada en el área y que finalizó con un tímido golpeo que acabó en las manos de Iván Moreno como aviso de lo que podía ser el partido para el decano. Sin embargo, respondieron pronto los de Julio Cobos con una llegada peligrosa dentro del área de Karim que cortó de manera providencial Adri Escudero, imperial tareas defensivas durante todo el encuentro.

Primeros minutos y las espadas ya estaban por todo lo alto entre dos equipos que entraron en un tramo de partido de muchas interrupciones y faltas. En esas, el Cacereño comenzó a dominar más el juego y a encadenar varias llegadas de mucho peligro que generaron dudas en el equipo serón. Primero fue Josín el que remató un córner fuera por poco, pero luego su homólogo en defensa, Traoré, estrelló un remate de cabeza en el palo para tranquilidad del Villanovense, que achicó aguas como pudo en esa acción para evitar que el Cacereño se pusiera por delante. Luego un valiente Clausí probó fortuna desde 30 metros con un misil que se marchó rozando el larguero.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Cacereño, y cuando el Villanovense languidecía en defensa, llegó el gol de Higor Rocha. Javi Sánchez se sacó un majestuoso centro desde el costado para que el delantero brasileño protagonizara un remate de matrícula de honor dentro del área pequeña y ante el que Iván Moreno no pudo sino adornar con una estirada inútil. Y justo después, con el Cacereño sobre la lona, Guille Perero se sacó un latigazo desde la frontal que se marchó rozando el palo.

Consciente de por dónde debía transcurrir el partido, Julio Cobos movió ficha en el descanso para intentar dar un nuevo aire a su equipo en busca del empate. Uno de los cambios, el de Clausí, se produjo por un tirón muscular durante la primera parte. Sin embargo, el cambio de planteamiento de Cobos no pareció surtir efecto cuando fue el Villanovense el que protagonizó el primer acercamiento de peligro del segundo acto. Ohemeng, dentro del área, sirvió centro al capitán Ángel Pajuelo, que no llegó a conectar con el balón dentro del área con todo a placer. Se le quedó atrás el esférico.

Un nuevo aviso del Villanovense en una segunda parte que adoleció de ocasiones de uno y otro equipo. Lo intentó el Cacereño con alguna llegada al área de garci que sacó Lázaro y también el Villanovense con varias llegadas de cierto peligro de Ohemeng, al que le faltó afinar en la toma de decisiones en los metros finales.

Viendo que su equipo no terminaba de llegar al área rival, Julio Cobos volvió a introducir cambios y dio entrada a Iván Fernández y David Grande para buscar el empate como fuera. Pero fue el Villanovense el que golpeó de nuevo a un Cacereño impotente sobre el terreno de juego. Tapia, con un golpeo sublime de falta a falta de diez para el 90, borró deun plumarzo las esperanzas de los de Cáceres con un golazo por toda la escuadra digno de enmarcar. Iván Moreno, ante semejante efectividad, hizo la estatua.

Y de ahí al final el Cacereño fue un quiero y no puedo y el Villanovense gestionó los minutos para brindar a su afición la primera victoria del curso en el Municipal Villanovense.

COBOS: "HA SIDO UN QUERER Y NO PODER"

El técnico del Cacereño, Julio Cobos, se mostró descontento con el resultado cosechado ante el Villanovense en la rueda de prensa posterior al encuentro. El de Valdehornillos afirmó marcharse de Villanueva de la Serena con la sensación de haber hecho un buen primer tiempo, aunque se mostró contrariado por la dificultad de su equipo para pisar área rival. «Ha sido un querer y no poder», apostilló. Cobos afirmó que su equipo llegaba con «muchas ganas de poder sacar algo bueno, pero no hemos sido capaces». A ello agregó que le gusta que su equipo tenga el balón para llegar arriba y subrayó que «hemos tenido opciones de hacer centros y no los hemos hecho», por lo que se marchó contrariado de su visita a la localidad serona. «El Villanovense siempre te pone en serias dificultades», sentenció.