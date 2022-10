Hay que remontarse a Tokyo de 2021 para contar esta historia. Era la primera vez que la escalada formaba parte de los Juegos Olímpicos como una modalidad deportiva más. Entre los competidores, se encontraba un cacereño de tan solo 18 años que, a los ojos del mundo, consiguió llevarse la medalla de oro y hacer historia para España.

Alberto Ginés continúa su trayectoria sumando logros, como el bronce en la combinada del Europeo el pasado agosto, pero todavía recuerda su hazaña en Tokyo y desvela anécdotas que derivaron de aquella historia. Así sucedió el pasado lunes en 'La Resistencia', programa al que acudió por primera vez en 2020, antes de ser campeón olímpico.

Ginés sorprendió a todos allí presentes al enseñar la medalla olímpica que había recogido de su casa en Cáceres antes de ir al programa y Broncano alucinó: "Me da vergüenza ponérmela". Fue entonces cuando el joven deportista desveló lo que ocurrió al regresar de los JJOO: "Siempre me llevaba la medalla de fiesta y entonces mis padres me la quitaron" a lo que el presentador, incrédulo, bromeó con que si estaban "capacitados legalmente" para hacerlo.

«Mis padres me quitaron la medalla»



🥇Si saben cómo me pongo pa que me dan una medalla olímpica#LaResistencia @lilcabeSa pic.twitter.com/52KMshgRCU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 3 de octubre de 2022

Incluso, admitió que su padre, para evitar que hubiese algún problema con la medalla original, le compró en China una falsa por 50 euros, lo que desató las risas de todos los presentes. Para la ocasión, Ginés explicó de qué estaba hecha la medalla: "realmente está recubierta de oro, pero es de plata y tiene bronce en su interior".