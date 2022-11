No hay duelo más igualado que este Alcorcón B-Montijo

La competición se reactiva este domingo para el Montijo en feudo del Alcorcón B (12.00 horas), que juega sus partidos en el coqueto municipal de Santo Domingo, donde también lo hace su primer equipo. No hay partido más igualado ahora mismo en Segunda Federación que éste, ya que no sólo igualan Alcorcón B y Montijo en la tabla clasificatoria con 10 puntos, ambos en descenso, sino que además los dos han anotado 12 a goles a favor y han encajado 15 en contra, un equilibrio numérico que puede romperse este domingo si alguno de los dos gana, pues un empate los va a dejar en la misma situación.

Espera el Montijo continuar una dinámica ascendente que inició en el último encuentro ante el parón cuando ganaba 3-0 al Cerdanyola en su mejor partido de la temporada. El choque evidenció que, si atina con portería, este Montijo tiene dinamita, y tres de sus delanteros vieron puerta en la última jornada liguera.

La mejor noticia para Juan Marrero es que no tiene bajas para afrontar este partido. Es la primera vez en toda la temporada que tiene a todos sus jugadores disponibles para la competición. No obstante, Marrero es de los que no toca lo que funciona, por lo que resulta probable que repita un once similar al que ganara hace dos semanas al Cerdanyola.

La expedición montijana partió este sábado a Madrid. Fuera de casa, tiene el Montijo una asignatura pendiente al haber perdido todos los partidos disputados, algunos de ellos con dolorosas remontadas en contra que hizo tambalear los cimientos del juego montijano.

Marrero siempre ha tenido fe ciega en su plantilla y tiene claro que, si recuperan el nivel que considera que tiene este equipo hecho este año para pensar en cosas más ambiciosas, todavía el Montijo estaría a tiempo de todo.

El Alcorcón B es uno de los equipos más imprevisibles de la competición. Capaz de lo mejor y lo peor. Capaz de empatar en campos difíciles como Guadalajara o Atlético de Madrid B y ganar al Coria a domicilio; pero capaz también de perder en casa ante el colista Don Benito para darle vida. De hecho, en Santo Domingo, el Alcorcón B tiene un paupérrimo bagaje con sólo dos puntos logrados de los 15 que ha disputado en cinco partidos, es decir, el peor equipo de todo el grupo como local, un factor que este domingo quiere aprovechar el Montijo.

Posibles Alineaciones

Alcorcón B: Juampe; Emi, Bachiller, Álvaro Muñoz, Urbáez, Nepo, Chus Ruiz, Jorge Sarmiento, Berlanga, Piri y Mario Rivas.

Montijo: Sergio Tienza; Pedro Toro, Akapo, Javi Chino, Madrigal, Yeray, Batanero, Keita, Cristo, Raíllo, Fernando Pino.

Árbitro: Salvador Morros Monge (Cataluña).

Estadio: Municipa Santo Domingo de Alcorcón.

Hora: 12.00.