La portería a cero siempre suma

Dejar la portería a cero es el camino más corto para sumar puntos en una competición. Es un tópico de perugrullo, pero no por muchas veces repetido es sencillo conseguirlo. Cuatrode los cinco equipos extremeños que sumaron puntos en la última jornada lo consiguieron. Y a todos les ha servido de mucho.

El Cacereño logró un valioso empate en Estepona que le sigue manteniendo a un parido de la cabeza. Le debe mucho el conjunto de Julio Cobos a su portero, Iván Moreno, que hizo dos paradas antológicas para salvar a los suyos. Un paradón en un mano a mano, casi más difícil que un penalti, y un pie salvador a la salida de un córner. De los 12 partidos disputados, el Cacereño ha dejado el marcado a cero en ocho de ellos. Y ahí radica, sin duda, uno de sus éxitos esta temporada. Amén de ser una de las especialidades de su técnico, Julio Cobos.

En siete ocasiones ha dejado la portería a cero esta temporada el Villanovense, que va encontrando poco a poco esa ansiada regularidad que le faltaba. También está teniendo mucha culpa de ello su portero Alex Lázaro. El de Chipiona fue clave para frenar a la Gimnástica Segoviana este domingo y está siendo uno de los baluartes de la temporada del club serón, que se mantiene a un punto de los puestos de fase de ascenso.

Y otro que progresa gracias a empezar a dejar la portería a cero es el Montijo, que sumó ante el Navalcarnero su tercera victoria seguida y ya está más cerca de los puestos de arriba que los de abajo. Con esos tres triunfos, iguala la racha de más victorias seguidas de un equipo en este grupo V, racha que sólo tenía el Melilla. La particularidad es que en los tres partidos ha dejado el marco a cero, lo que supone una satisfacción doble para su entrenador, Juan Marrero, al que le gusta cimentar sus proyectos desde la solidez defensiva. Además, Cristo sigue en estado de gracia y con su gol del pasado fin de semana ya suma seis en competición.

No dejó la portería a cero, pero sumó un punto que supo a gloria el Coria, que frenó al Melilla gracias a la fe inquebrantable que demuestra el equipo celeste cuando juega en el municipal de La Isla. Eso sí, el punto no corta la sangría de partidos sin ganar que se estira a seis, perdiendo posiciones en la tabla. Pedro Melli vio la quinta amarilla de la temporada y no jugará en Canarias ante el Atlético Paso.

Respiro

El alivio de la jornada llegó para el Don Benito, que se jugaba un partido a vida o muerte. Lo ganó y respira, justo antes del gran derbi de la próxima semana ante el Villanovense.

El Don Benito supo dejar la portería a cero y estuvo deportivamente más agresivo que en anteriores ocasiones. Ahí está su camino para soñar con esperanzas de salvación.

Y esa, la de la portería a cero, es precisamente la asignatura pendiente de un Diocesano que acumula ocho partidos sin ganar y sólo dejó una vez en 12 partidos el marcado suyo sin perforar. Ahí está el trabajo del Diocesano si no quiere empezar a desengancharse de la categoría.