Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, habló del momento de su equipo en la previa de la Copa del Rey y se mostró satisfecho con "la buena línea de trabajo" de sus jugadores, añadiendo que todavía no son un equipo "redondo, pero casi, casi".

"Afrontamos la Copa con ilusión, con ganas de empezar una competición que gusta a todos. Cualquiera de los ocho equipos puede ganar y el formato es muy atractivo para el espectador. Es el primer título grande de la temporada. Solo pensamos en el Valencia, un escollo grande, pero estamos ilusionados", dijo Mateo.

El momento en el que llega el equipo es bueno, a juicio del técnico. "Llegamos más o menos bien con una linea de trabajo buena, con el equipo jugando casi casi a todo lo que queremos. Todavía no somos un equipo redondo, pero es un equipo que corre, que entra en pintura, que intenta defender como grupo aunque no seamos los mejores individualmente. Jugamos como unidad y colectivo, algo que me gusta", explicó.

La Copa del rey siempre es especial, pero este año parece más abierta que nunca. "El nivel de Liga y Euroliga está siendo altísimo y cuatro de los equipos participantes en la Copa están entre los ocho mejores de la Euroliga. No hay ventajas, los ocho equipos están jugando bien y cualquiera pueda ganar", subrayó el entrenador del Real Madrid.

El técnico llega, además, sin problemas de lesiones, más allá de los de larga duración, Carlos Alocén y Anthony Randolph.

"Tenemos a quince jugadores preparados para lo que haga falta. Esta semana Alberto Abalde y Rudy Fernández, aunque no jugaran en Murcia, están disponibles. Hay jugadores con distintos ritmos de competición y toca elegir", apuntó.

El primer partido será contra el Valencia, un rival que, en opinión del técnico madridista, ha encontrado una continuidad en su juego que le ha permitido recuperarse.

"Queremos hacer nuestro juego independientemente del rival. El Valencia está jugando bien los últimos dos meses. Han tenido problemas con las lesiones, pero más allá de la llegada de Shannon Evans, que es un jugadorazo, han encontrado continuidad en su juego porque las lesiones les han respetado un poco más. La continuidad da consistencia", finalizó Chus Mateo.