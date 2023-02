El Mérida viaja a Salamanca a iniciar una nueva racha positiva

El Mérida visita este sábado el estadio Reina Sofía de Salamanca para enfrentarse al Unionistas (19.00 horas). Es un partido en el que los de Juanma Barrero llegan con el alivio de haber ganado la semana pasada, lo que ha aumentado el colchón con el descenso a seis puntos. Así pues, dentro de la importancia del choque, las urgencias son menores, aunque en este sentido, el propio preparador ha reconocido que «en el fútbol hay que estar acostumbrados a jugar partidos con mucha presión».

El de Don Álvaro no podrá contar con Nacho González por acumulación de tarjetas, con lo cual Erik Ruiz acompañará a Bonaque en el eje de la zaga. En el capítulo de lesiones, a los esperados Kamal y Carlos Cinta, de este último se espera que vuelva a los entrenamientos la semana que viene, se les suma Akito, que se produjo un esguince la semana pasada, y Dani Lorenzo, con unas molestias en el cuádriceps. Del marbellí comentaba su entrenador que «en la primera vuelta no ha jugado muchos minutos, por lo que ya nos estaba diciendo que se notaba cansado, por lo que teníamos previsto darle descanso en este partido, aunque no de esta forma». La vuelta de Meléndez tras sanción mitiga la ausencia de Lorenzo, pues vuelve al doble pivote junto al ex del Unionistas, Luis Acosta.

En el resto de las posiciones, podría volver a los mismos titulares, incluido en la portería. Palomares lleva dos titularidades consecutivas y su entrenador no da pistas sobre quién será el encargado de defender la portería ante el Unionistas, solo explica que «ellos lo que tienen que hacer es entrenar bien, que yo luego tomaré la decisión, igual que en cualquier otra posición».

Del rival destaca que en su casa es un equipo muy fuerte». Llega de perder 4-3 frente al Linares en un partido loco, pues en el minuto 34 iba perdiendo 4-0. «Si ves la primera parte, te confías, pero si ves la segunda, en la que incluso tuvo para empatar, te das cuenta que es un equipo muy peligroso».

Lo cierto es que en el estadio Reina Sofía el equipo salmantino solo ha sufrido dos derrotas, aunque destaca el gran número de empates, seis, por las cuatro victorias conseguidas. En la primera vuelta, el partido en el Romano terminó con empate a un gol, por lo que la victoria supondría conseguir también ventaja en goalaverage entre dos rivales directos por la salvación, una pelea en la que los emeritenses actualmente llegan con tres puntos de ventaja.

La única baja local es la del central Nabil, fichado en el mercado de invierno.