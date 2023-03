El Mérida, indignado con el árbitro del partido ante el Talavera

En el Mérida se palpaba que el partido ante el Talavera del pasado domingo era muy importante para dar un claro paso hacia adelante en el objetivo de la salvación. No en vano, en caso de victoria, estaría ocupando ahora el último puesto que da derecho a jugar la Copa del Rey la próxima temporada. Al final, el empate conseguido solo ha servido para seguir igual, con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso y a dos del puesto copero, eso sí, faltando una jornada menos.

En cuanto a sensaciones y ocasiones de gol, el Mérida fue merecedor de la victoria, pero se mostró errático en el remate, una circunstancia en la que debe mejorar y seguir trabajando: «me preocuparía más si no generáramos las ocasiones», reconocía Juanma Barrero, entrenador emeritense, al final del choque. Sin embargo, más allá del resultado y el juego, el partido quedó marcado por la desafortunada actuación de Germán Cid Camacho, el colegiado del choque. No se recuerda la última vez que desde el club se ha mostrado tal indignación por un arbitraje recibido. «Es mi tercer año y me quedo perplejo con lo que he visto hoy», reconocía el capitán, Nacho González, en los micrófonos de Cope tras un partido «en el que hemos jugado con uno o dos menos». El central hacía «un llamamiento porque no tenemos por qué hablar de los árbitros, siempre he dicho que los buenos árbitros son los que pasan desapercibido y lo de hoy es una auténtica locura, es para hacérselo mirar de manera muy importante. No te deja hablar con él y a la mínima te amenaza».

Por su parte, el director deportivo, David Rocha, también mostraba su malestar en Onda Cero: «ahí están las imágenes. Tenemos muchos motivos para salir cabreados». Sobre la entrada que sufrió Busi y que Barrero definió como "criminal", Rocha indicaba que "es para ver cómo tiene la pierna".

Más penalizados

Analizando las acciones más polémicas, el directivo recordaba, además de la mencionada acción que solo supuso la tarjeta amarilla para el futbolista del Talavera, “un agarrón a Dani Lorenzo que no pitó ni falta porque era la segunda amarilla. El penalti lo puedes pitar o no, aunque creo que debe haber algo más, porque en la segunda parte hubo varias acciones de nivel parecido y evidentemente no las pitó».

Concluyó el cacereño con respecto al partido que "la experiencia me dice que, si eres un árbitro cercano y con naturalidad, con el futbolista tendrías mucho ganado, pero hay gente que prefiere ir llamando la atención», pero también recordó que «en las últimas semanas no estamos siendo beneficiado. Contra el Unionistas de Salamanca a David Larrubia lo cosieron a faltas. Hablan de proteger a los futbolistas y nos gustarían que nos protegiesen a los nuestros. No quiero que sirva de excusa, pero también tenemos cada uno nuestras armas”, apuntó también David Rocha en sus contundentes declaraciones.