El Cacereño celebra que jugará «con una sonrisa»

En el Cacereño lo describen públicamente en su cuenta de la red social X: ‘Objetivo conseguido’. La presión ha desaparecido tras asegurarse la permanencia después de ganar en un notable ejercicio futbolístico al Atlético Paso (2-0) y ahora toca respirar. ¿Copa del Rey? ¿Incluso ‘playoff’ de ascenso? No se descarta, pero tampoco va a haber presión al respecto en los dos últimos partidos, el del domingo en Illescas y en el cierre ante el Numancia en casa.

«Estoy muy contento porque hemos sufrido mucho. Poder certificarlo ya prácticamente nos da mucha alegría», apuntó Julio Cobos, el técnico, el domingo.

Todo ello le lleva a asegurar categóricamente que viajarán de otra manera a Illescas y que también estarán en plenitud mental ante el duelo final ante el Numancia el día 5 a partir de las 12.00 horas en el Príncipe Felipe. Preguntado por ello, espetó: «claro», para desarrollar sus sentimientos y vibraciones, extensibles a la plantilla verde: «antes íbamos a los partidos serios y ahora vamos a ir sonriendo. Vamos a intentar disfrutar e intentar ir a Illescas a ganar para quedar lo más arriba posible, pero vas con una sonrisa”, declaró el preparador extremeño.

Posibilidad de descenso

El técnico del Valdehornillos apunta que lo ha pasado mal, reconociendo que ha sido especialmente complicada la campaña. «Esto es fútbol. Cuando empieza una temporada, sé que la diferencia no es muy grande de estar peleando por una cosa o por otra. Este año, excepto los cuatro primeros partidos, hemos estado en zona media-baja. Eso ha tocado», subraya el entrenador, que ha ido más allá. «Ha sido duro. Temporadas de estas puedes terminar descendiendo, pero teníamos que sacar esto adelante», llegó a decir ante los periodistas.

Cobos asumió que había sido éste el año que más ha complicado, el que más ha costado. «Sí, es el fútbol, maravilloso», dijo gráficamente para descargar tensiones el propio domingo, minutos después de celebrar con sus jugadores, el cuerpo técnico y el director deportivo la permanencia en un vestuario eufórico.

«En Llerena ya estuvieron muy bien. Ellos mucho músculo. Este partido era lo mismo», expresó cuando se le preguntó sobre el rendimiento del ‘tridente’ del centro del campo que forman Clausí, Telles y Deco.

«El fútbol es un deporte de equipo y no me gusta destacar. Todos intervienen. Clausí, Telles, los extremos, la línea defensiva, salvo el accidente que tuvimos con la Segoviana, a muy buen nivel. Hemos sido muy sólidos». Del mismo modo, reconoció el «trabajo de los que no juegan. Carmelo se mata en los entrenamientos», puso como ejemplo el técnico.

El Cacereño descarga tensiones e ilusiona ahora a su afición. Hay quien, incluso, sueña con hacer algo grande en este final de temporada tan especial.

