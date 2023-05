Mérida, una reacción para soñar

1 - Linares: Samu Casado, Campabadal, Caro, Lolo González (Aitor, min.72), Fran Callejón, Rodri (Carrillo, min.82), Javi Duarte, Fermín, Sancris (Samu Corral, min.74), Abeledo (Edu Viaña, min.87) y Hugo Díaz (Arnedo, min.82).

Decía Juanma Barrero en la previa que su equipo ha reaccionado siempre después de cada derrota y viendo el partido que ha hecho el Mérida frente a uno de los equipos más en forma del grupo como el Linares, está claro que sus pupilos han aprendido la lección. Victoria por 2-1.

Tras una primera parte para enmarcar de los locales, favorecidos por el gol tempranero de Nacho González y el segundo de Chuma, era de esperar que los de Alberto González reaccionaran en el segundo acto. Lo hicieron y el resultado fue un partido precioso para la afición con goles y emoción que, en este caso, cayó del lado local para que siga soñando la parroquia romana.

El Mérida volvió a sacar petróleo a los saques de esquina, esta vez a la primera de cambio, pues en la primera jugada del encuentro, Nacho González cabeceó un gran lanzamiento de Chuma adelantando a los suyos antes del primer minuto.

A pesar del mazazo del tanto, el Linares reaccionó bien a través de la posesión pero sin peligro arriba. Los de Juanma Barrero estaban muy intensos y concentrados defensivamente, por lo que nunca se sintieron incómodos a pesar de la posesión rival.

Con el plan de robar y correr a través de Sandoval principalmente, los locales empezaron a acumular ocasiones claras. La primera al cuarto de hora, sería el propio Sandoval el que aprovechó un buen pase de Nando Copete, pero su disparo cruzado desde dentro del área salió pegado a la cepa del palo. Cinco minutos después, un centro al segundo palo de Busi lo convirtió Sandoval en un centro raso a Felipe Alfonso que, algo escorado, pero sin portero, mandó fuera cuando la grada ya cantaba el gol.

La película no cambiaba, los visitantes no transformaban la posesión en peligro mientras que los emeritenses seguían acumulando llegadas. Otra vez sería por la izquierda, otro centro del ‘siete’ y esta vez fue Copete el que no remató bien de primeras con la izquierda desde el punto de penalti.

Tanto merodeaba el segundo gol que llegó en un contraataque de los que se enseñan en las escuelas de fútbol. El balón lo robó Meléndez en una porfía en su banderín de córner derecho, avanzó, levantó la cabeza y buscó la diagonal a la banda contraria. Por allí ya corrían como posesos Álvaro Ramón, que hizo bueno el pase recibido, y Sandoval, que veía como le doblaba su lateral, al que puso en ventaja para llegar a línea de fondo y poner un centro tenso imposible para el portero y el central, pero perfecto para un delantero centro como Chuma que tiró de recurso rematador para poner el segundo tanto a nueve minutos para el descanso.

Gran primera parte de los de Barrero que se llevaron la ovación de la grada al encarar los vestuarios en el descanso.

Lucha abierta

Era de esperar que el Linares diera un paso hacia adelante tras el descanso. De hecho, en el primer minuto tuvo Sancris una falta muy peligrosa que mandó fuera. Este sería el preámbulo de otras dos ocasiones muy claras para los visitantes. Primero Duarte lo tenía todo para rematar en el segundo palo un gran centro de Sancris desde la izquierda, pero se le fue fuera. Cinco minutos después, sería un disparo de Abeledo tras una jugada individual. La respuesta llegaría en la siguiente acción, tras una cabalgada de Busi.

La película del partido era muy similar al del primer acto, pero esta vez los atacantes azulones encontraban más peligro en los centros. Mientras, los locales sabían que aprovechar los espacios eran claves, por eso Barrero empezó a refrescar los costados y el punta, metiendo a Larrubia por dentro para intentar defenderse con el balón para que corrieran Akito, que también salió en la segunda parte más Busi y Sandoval hasta que duraran las fuerzas de ambos.

Al final, cada equipo era capaz de pisar el área contraria a través de un plan distinto, pero siempre con sensación de peligro.

En el minuto 63 sería cuando los visitantes tuvieron el premio del gol a través de un cabezazo de Fermín. Quedaba mucho tiempo y la grada empezó a querer llevar a los suyos en volandas, pues sabía que su equipo estaba sufriendo el empuje del rival, aunque, en realidad, los locales tuvieron dos ocasiones muy claras, en las botas de Busi y Sandoval, mientras que el rival solo dispuso de un cabezazo de Samu Corral despejado por Erik Ruiz.

Al final, la victoria vuelve a meter a los emeritenses en la pelea por el puesto copero, mantiene el sueño de los ‘playoff’, porque las matemáticas así lo dicen, y le meten presión a sus rivales que juegan este domingo.