El Real Madrid y el Manchester City llegan igualados a todo (1-1) para el decisivo partido de vuelta de la Champions. Además del resultado, Pep Guardiola se unió este viernes a las quejas por el calendario que ya profirió Carlo Ancelotti antes del duelo de ida de semifinales. "No lo entiendo, pero no voy a quejarme más. Tenemos que adaptarnos, es lo que hay. Estoy seguro de que la Premier quiere ayudarnos. El problema es el calendario, la cantidad de competiciones y de partidos que hay", aseguró el técnico español.

El Manchester City juega este domingo a las 15:00 horas su partido contra el Everton, clave tanto en la lucha por el título -para los 'citizens'- como por la permanencia -en el caso de los 'toffees'-. Por su parte, el Real Madrid disputa el sábado a las 21:00 horas un encuentro intrascendente para sus intereses, aunque crucial para su rival, el Getafe, que se juega la salvación. Esta vez, el 'favorecido' por los descansos es el equipo de Ancelotti de cara a la vuelta, que se juega el próximo miércoles, 17 de mayo, en el Etihad Stadium.

"No podemos jugar por Eurovisión"

Sin embargo, cabe recordar la censura de las fechas por parte del italiano. "El calendario, objetivamente, no tiene sentido. Es muy apretado, con demasiados encuentros. Tenemos que evaluar la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol. Aquí cada uno piensa en lo suyo: LaLiga, la Federación, la FIFA, la UEFA... Los futbolistas no pintan nada para ellos. Algo tiene que cambiar", explicaba.

Lo hizo antes de la final de la Copa del Rey disputada a las 22:00 del sábado en Sevilla que les obligó a cambiar su plan de viaje. El City jugó como local ese mismo día ante el Leeds. Pero, ¿por qué los de Guardiola juegan el domingo y no el sábado? El motivo lo explicó el propio entrenador del equipo inglés: "No podemos jugar el sábado por Eurovisión. No existe capacidad para albergar a tanta gente en un mismo día". El Everton es un equipo de Liverpool, que acoge el festival.

"No tendremos tiempo para el Real Madrid"

Esto ha obligado a modificar todos los eventos deportivos programados para este fin de semana. "En el tramo final de la temporada, y aunque tengamos Champions, nuestra atención está puesta en el Everton. Son once meses de trabajo en la Premier. No tendremos tiempo de preparar el partido contra el Real Madrid porque jugamos el domingo", aseguró el catalán.

A falta de tres jornadas para el final del campeonato en Inglaterra, el Manchester City es líder con 82 puntos y un partido menos que el Arsenal, segundo con 81. "Jugamos en todas las competiciones, tenemos que cambiar y adaptarnos. Nos quedan cuatro partidos de liga y es importante estar ahí y mantener lo que tenemos en nuestras manos", reflexionó Guardiola. "Hay muchas competiciones y partidos en todos los calendarios. No creo que el problema sea de LaLiga o de la Premier League. En Alemania o Francia juegan en viernes y tenemos que jugar cuando nos digan. Eso no va a cambiar", insistió el preparador español.

"Haaland está bien, aunque puede descansar"

Sobre el final de temporada que le espera al Manchester City, Guardiola defendió que "la recuperación mental es mejor, porque siempre he creído que el cuerpo humano tiene unos recursos increíbles para seguir adelante. Así, cuando crees que estás cansado y no puedes seguir, al final sí lo logras. Puedes estar cansado, es normal, pero a la vez, si tu deseo mental es el correcto, puedes tener una energía increíble".

Finalmente, el entrenador del rival del Real Madrid en semifinales fue interpelado sobre Erling Haaland, elegido 'Jugador del año' para la prensa inglesa. "Es merecido. A veces los jugadores hacen 'clic' rápido y él lo hizo muy rápido. Haaland está bien, tuvo un partido muy intenso en Madrid y no hubiera podido jugar como lo hizo si hubiera estado cansado. Puede descansar, pero yo creo que está bien", sentenció sobre una figura que no apareció en el Bernabéu, pero que deberá ser protagonista en el City si quiere avanzar hacia la final.