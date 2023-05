Sólo con corazón no le llega al Cáceres Universidad

Árbitros: Félix Lozano y Rafa Olmos (C. Andaluz). Expulsó al visitante Marrupex por doble amarilla (min. 28) y amonestó también a Chaly, del Ibiza.

Le puso ganas y corazón el Cáceres Universidad, sobre todo en la segunda parte, pero no fue suficiente. El Ibiza Gasifred es mucho equipo y se lleva encarrilada a su territorio (2-6) la eliminatoria de ascenso a Segunda Federación Futsal. Se decidirá el próximo fin de semana, pero el panorama no pinta bien para un conjunto cacereño que apretó tras el paso por vestuarios, que encerró a su rival, aunque no supo aprovechar todas las ocasiones que tuvo.

Que el Ibiza es uno de los mejores equipos de la categoría quedó claro pronto. Se adueñó del balón tocando con velocidad, presionando muy arriba e impidiendo que el Cáceres se acercara a su portería. Le costó a los extremeños llevar el juego a la zona del campo de los visitantes. Lo logró solo durante unos instantes, porque pronto el conjunto insular empezó a poner el marcador de cara. Fue Buitre, un jugador que sabe lo que es jugar en Primera, el que marcó el primero en el minuto 13.

No afloja el acoso y era Aarón el que mantenía a raya al club ibicenco. En el 15 hizo dos paradas de mucho mérito pero a la tercera solo pudo mirar el balón, el potente disparo de Charly para colar el balón por la escuadra.

En el Cáceres empezaron a aparecer los nervios y las prisas. Aarón volvió a lucirse, pero no podía llegar a todas y un zapatazo de Vicent Vallés era inalcanzable (0-3). Y casi a continuación, el 0-4, de Llamas.

El Cáceres pudo recortar distancias en los instantes finales con una doble ocasión de Apa. Declaración de intenciones para lo que llegaría después.

El Ibiza tenía la eliminatoria encarrilada, pero el Cáceres aún no había dicho la última palabra. Salió a por todas. Aarón Chamorro levantaba los brazos pidiendo el apoyo de una grada de nuevo muy poblada.

Apa recortó distancias en el 22 (1-4), Álex calentó las manos del portero y Apa y Aarón no acertaron a marcar. Este último envió después el balón al larguero. Fue Tato el que metió el 2-0, un punterazo ante el que nada pudo hacer Karpiak.

En el 27 Marrupe vio la segunda amarilla. Superioridad para el Cáceres que no supo aprovechar. Aarón la tuvo, pero incomprensiblemente la mandó fuera.

El partido se volvió loco en los últimos minutos, lo que no interesaba nada al Cáceres, pues corriendo el Ibiza era muy peligroso, como demostró en el 2-5 (m.33), obra de Delgado. Aarón volvió a lucirse en el 37, antes de que el equipo de Tony Gómez empezara a jugar de cinco. No le sirvió para recortar distancias pero sí al Ibiza para ampliarlas con un tanto de Vicent Vallés y dejar la eliminatoria muy bien encarrilada.