Hace un año Carlos Sainz logró en Silverstone su primera –y única- victoria en la Fórmula 1. También la primera de las tres poles que atesora en su currículum. El madrileño confiaba que aquello sería su despegue definitivo con Ferrari, pero los acontecimientos le han llevado por un camino muy diferente. No contaba Carlos con la hegemonía alcanzada por el binomio Red Bull y Max Verstappen, ni tampoco con los problemas del concepto presentado por los de Maranello este año, un monoplaza, el SF-23, que en las dos últimas citas, Canadá y Austria, parece que por fin ha encontrado el rumbo.

Entre una cosa y otra, Sainz no ha conseguido subir al podio en lo que va de curso, mientras que su compañero Charles Leclerc, a pesar de que sigue por detrás en el campeonato, ya lo ha logrado en dos ocasiones, en Bakú (3º) y el pasado domingo en Austria (2º). En el Red Bull Ring, el madrileño vivió otro fin de semana que apuntaba a gesta y acabó en decepción. Tercero en la sprint del sábado, el domingo, terminó cuarto en carrera, lastrado por la estrategia de su equipo, y cayó al sexto final ante la cascada de sanciones por exceder los límites de pista.

Hoy, en vísperas del GP de Gran Bretaña, Sainz ha explicado que después de escuchar los argumentos de su equipo, entiende que Ferrari frenara su ataque a Leclerc en Austria. "Me lo han explicado y lo entiendo. Una vez que analizas las cosas con calma siempre entiendes mejor el punto de vista del equipo. Hay que tener en cuenta que tuvimos dos malos 'pit stops', los dos primeros del año y a la vez. A mi me supuso perder cuatro segundos que me hubiesen permitido salir delante de esos tres coches que me pasaron. Es lo que pasa cuando vas detrás, que pierdes tiempo, y a mí me hubiera gustado ir largo, como Max, tenía rueda de sobra, pero entiendo porqué decidieron parar", ha asegurado.

Carlos también ha asumido la sanción de la FIA: "En Australia estaba muy enfadado con aquella penalización. Pero esta vez me lo esperaba porque todo el fin de semana fue un desastre con el tema de los límites de pista. Así que lo superé y me aseguré de intentar ayudar todo lo que pudiera a la Fórmula 1 y a la FIA para encontrar soluciones. Debemos hacerlo, porque creo que este deporte no puede permitirse otro fin de semana como ese, no tiene buena pinta, y no es bueno ni como piloto ni como equipo".

Sainz, el clave positiva, asegura que “lo mejor es que tengo ritmo y confío en que tarde o temprano llegarán los resultados. Espero alcanzar algún podio de aquí a final de año y es una motivación. En condiciones normales estamos bien, aunque seguimos lejos de Red Bull, pero mal no, no con Mercedes, que en Barcelona nos arrancó la cabeza, o Aston Martin. Así que hemos progresado, hay que seguir eso sí y testarlo con viento, uno de nuestros puntos débiles, y hacerlo por ejemplo aquí en Silverstone porque es una pista que degradas más", ha apuntado.

¿Y donde puede llegar esa segunda victoria?. Carlos aquí es realista: "Para ello necesitamos que la liaran Max y Red bull, que todavía no han hecho y con eso, capitalizar esa ayuda, si no fallan... es posible que se lleven todas las victorias este año"