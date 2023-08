Alberto Blanco: «Nuestra pelea es por la salvación y debemos estar orgullosos de ello»

Poco antes de completar sus ejercicios físicos y encarar seguramente un buen pulpo a feira de su tierra, Alberto Blanco Vila (Villagarcía de Arosa, Pontevedra, 8 de enero de 1970) desgrana en esta entrevista una a una las principales decisiones que ha tomado en los últimos meses como máximo responsable de la gestión en los despachos del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, en el que es director general deportivo: la construcción de un nuevo equipo, su relación con entrenador, directivos y afición, las expectativas de cara al futuro... Es su segunda temporada en el club verdinegro y si hay algo que le ha caracterizado en estos doce meses ha sido su impredecible habilidad para manejarse en la tensión.

Se le supone satisfecho por cómo ha culminado la plantilla...

Sin duda. Es una plantilla con muchas opciones, con muchas variantes, con todo lo que creo que debe tener un equipo para poder funcionar. Me hace estar muy ilusionado. Tenemos muy buenos jugadores y ahora hace falta que sea un equipo y eso es un proceso de juntarse, de que jugadores y entrenador den con la tecla. Confío plenamente en que Roberto [Blanco] lo conseguirá.

¿Cómo definiría su estilo? ¿Qué tipo de baloncesto cree que puede desarrollar?

Tenemos un juego muy potente de ‘pick and roll’. Hemos apostado por ello, rodeados de tiradores. Hay gente con mucha experiencia en la liga y en eso estamos también tranquilos. Los jóvenes, menos uno, ya han jugado en esta liga y saben lo que hay que hacer. Tenemos muchas ‘piernas’. Falta que la afición responda. Hay que salir como motos y dar un empujón de aquí a diciembre. Tras unir bien las piezas, estaremos preparados para ello.

Se puso como meta cerrar el equipo lo antes posible y eso al menos lo ha logrado…

Trabajamos a empezar el 20 de mayo a tope. No he tenido ni un día entero libre hasta ahora y me parece normal. Dentro de las posibilidades de mercado que tiene el Cáceres, que es limitado, hemos llegado bien, para fichar mejor que el año pasado. Me comprometí a que no hubiese parones y es lo que he conseguido.

Se ha pasado casi de una mayoría ‘ex soviética’ con dos lituanos, un estonio y un letón a tener tres jugadores latinos. ¿Significa algo?

Ha sido casualidad. He intentado fichar a un par de jugadores del este y no hemos podido. Lo de traer a un colombiano, a un mexicano y a un brasileño ha sido una cuestión de ir encajando piezas.

Se transmite que tiene usted mucho más poder que hace un año...

Es lógico. Después de una temporada la directiva me ha conocido cómo soy, mis puntos débiles y fuertes. Yo también he sabido adaptarme a este entorno. Cada club es de una forma. En mi carrera he estado en sitios con una influencia muy grande y otros en los que mi margen era residual. Es parte de nuestro trabajo. Es algo que solamente se gana a través del día a día.

¿Cómo cree que se le ha percibido desde que llegó?

Mi trabajo se critica a veces de forma nauseabunda. Me gustaría a otros que se equivocan todos los días en sus trabajos ver cómo asumen la cantidad de insultos que recibo yo. Es el precio que pago. Tengo hijos, tengo familia. No todo es que se pueda opinar. Yo también puedo opinar sobre el apareamiento de las mariposas en el río Nilo en el mes de octubre, pero... ¿qué respeto podría tener mi opinión? La gente debería pensar un poco antes. Intento hacerlo lo mejor posible para el club que me paga y eso es algo que también me conviene a mí. Nadie quiere hacerlo mal.

¿Cómo ha sido su entendimiento con Roberto Blanco?

Muy bueno, como con toda la directiva también, como con Jacinto [Carbajal, el entrenador ayudante]. Hemos trabajado todos los días: este nos vale, este no nos vale, a este llegamos económicamente, a este no. Es lo normal.

«Tenemos el presupuesto más bajo de la liga». Dijo hace algunas semanas. ¿Lo mantiene?

Claro que lo mantengo. Parece que hubo gente que le pareció mal. ¿Cuál es el problema de decir la verdad? Por lo que yo sé, salimos con el presupuesto más bajo de la liga, basándome en las publicaciones que hacen los otros clubs, no en simples rumores. Y también veo jugadores que están fichando los otros equipos a los que nosotros no hemos llegado. Lo tomo con naturalidad.

¿Lo normal será entonces que el Cáceres esté abajo?

Es que si convertimos en drama lo que es lógico, lo que es normal, es que vamos mal. Nuestra pelea es por la permanencia y tenemos que estar orgullosos de que sea así Eso no quiere decir que la plantilla no me guste mucho. Cuidado: como seamos capaces de convertirla en un equipo, vamos a darles muchos disgustos a los demás. Eso ya depende de muchísimos factores.

Vayamos por posiciones. Explique lo de que haya tres bases puros (Dani Rodríguez, Pablo Rodrigo y Hansel Atencia) y un cuarto jugador que la pasada temporada jugó en esa posición, Pablo Sánchez…

El baloncesto moderno se está llevando mucho hacia el estilo de tener dos jugones constantemente para hacer ‘pick and roll’ y generar juego. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos del Almansa la pasada temporada fue jugar muchos minutos con dos bases. Dentro de nuestro perfil en esta liga pienso que es algo que nos puede venir bien.

Greg Gantt viene de completar una temporada muy discreta en el Real Valladolid…

Es un excelente tirador y por eso le hemos traído. Casi siempre ha estado por encima del 40 por ciento en triples. Conoce la liga y va a funcionar si se preparan jugadas específicas para él.

No es el sustituto de Kenny Hasbrouck, ¿no?

No. Nuestro jugón claramente es Hansel Atencia. También Pablo Rodrigo es agresivo y anotador.

La gran apuesta es Gael Bonilla. ¿Se le puede dar tanta responsabilidad a un chico de 20 años?

Es una apuesta basada en un criterio muy deportivo y muy analizado. Todos los entrenadores con los que he hablado me dicen que es un jugador que da para mucho más que LEB Oro. Lo que pasa es que tiene el problema de que aún no ha conseguido el pasaporte español, que es algo que va a seguir gestionando aquí y por eso ha venido. Contaré algo que puede no servir de nada, pero que ahí está: en dos años es el único fichaje que he hecho por el que me han felicitado dos directores deportivos de la Liga ACB. «Ese tío es muy bueno», me han dicho. Tiene muchas cosas: tira, rebotea, puede jugar en dos posiciones fácilmente y es un año muy importante para él. Eso sí: puede que no salga bien porque ninguno tenemos la varita mágica.

¿No falta un poco de anotación interior? Los dos ‘cuatros’, Juanjo Santana y Remu Raitanen, jugaban la temporada pasada en el colista, el Albacete... ¿No le preocupa un poco?

Al contrario. Albacete peleó muchísimo hasta el final por no descender. Y es casualidad que hayan estado juntos allí. Nosotros no podemos aspirar a jugadores del nivel Estudiantes, Lleida o Coruña, aunque al menos hemos conseguido traer a Atencia. Yo creo que mejoramos mucho la posición porque Raitanen tiene una mano que es un cañón y Santana también mete, es peleón, va creciendo, es español... Son muy complementarios y muy para jugar lo que creemos que puede jugar este equipo.

¿Y los dos ‘cincos’, Vaidas Cepukaitis y Dikembe André? Fortaleza aseguran aparentemente, aunque también coinciden en sus problemas en los tiros libres...

Son dos tíos que bloquean muy bien, generando muy bien el espacio para sus compañeros. ‘Cepu’ es muy listo en el rebote y además ya lleva un año en la liga. Dikembe va también al poste bajo y es muy fuerte físicamente. También hemos ganado. El mercado de pívots no es nada fácil.

Ya se anunció a Daniel García-Casarrubios. ¿Cómo van los fichajes de los otros jugadores que deben ir como vinculados al Lithium Sagrado Cáceres?

En realidad, solamente queda que nosotros fichemos a un vinculado porque los otros dos los tienen que poner ellos. El que tenemos que fichar nosotros ya está listo y solo quedan los detalles. Nos apañaremos para que sean buenos jugadores para EBA y que ayuden a entrenar en LEB Oro.

¿Deseoso de que empiece ya la pretemporada?

Sí. El calendario de amistosos que hemos conseguido hacer tiene muy buen criterio y muy buenos rivales. La temporada pasada hubo una improvisación absoluta porque cuando yo entré en el club no había nada, no había equipos contra los que poder jugar, y lo remendamos un poco viniendo al torneo de Vilagarcía. Ahora va a ser atractivo para el público, todo bien ordenado para que el equipo llegue al debut contra el Estudiantes en la mejor forma. Nos va a venir fantástico.