Una de cal y otra de arena 'made in' Alberto Blanco en el Cáceres Patrimonio

Alberto Blanco, director general deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, inauguró este martes un formato que quiere que se repita periódicamente esta temporada: un encuentro con los medios en el que hable de la actualidad del club, tanto a nivel institucional como en la competición en LEB Oro.

En su primera comparecencia dejó algunos titulares en varios sentidos, desde el elogio al trabajo en general que está realizando al entrenador del equipo, Roberto Blanco, como a la crítica por el rendimiento en el partido inaugural ante el Movistar Estudiantes. “Ese día ni aparecimos. El equipo no se pareció a lo que queremos. A partir del cuarto o quinto minuto ni competimos. Me sorprendió que jugásemos tan mal”, indicó.

Sí le gustó el Cáceres el pasado viernes, pese a caer contra el Amics Castelló en la segunda jornada. “Fuimos otra cosa y perdimos por pequeños detalles. Diferencio bien lo que hicimos en los dos partidos”, resumió. Ahora toca mirar al siguiente, la visita del Melilla el viernes (20.45 horas) que calificó ya de “muy importante, contra un equipo ‘de nuestra liga’ en nuestro campo”. Blanco aseguró que “tenemos que ganar” y que es algo “fundamental para dar calma a todo el grupo. Sé que cuando se pierde todo se ve de forma más negativa. Está en la mente de todos”.

“Este equipo tiene un margen de mejora muy grande. Hay que trabajar individualmente con los jugadores porque son jóvenes y pueden mejorar mucho. Hay que insistir en esto. Han venido buenos jugadores, pero cuando se vayan tienen que ser mejores”, reflexionó. Fue rotundo con una de sus apuestas más personales, el pívot Vaidas Cepukaitis, del que aseguró que “está fuera de forma y se lo he dicho, que se ponga en forma”. “Sé los motivos”, soltó misteriosamente sobre las dos actuaciones que ha protagonizado el lituano (2,5 puntos y 3 rebotes de media en 12 minutos en pista).

PÚBLICO EN LAS GRADAS

Para ganar pidió “un apoyo muy importante desde la grada” y se mostró optimista: “sabemos que la gente va a responder y que eso nos ayudará”. En la vertiente social se detuvo, reconociendo que el objetivo del verano de conseguir más abonados no se ha cumplido en absoluto, “ni siquiera apostando por rebajar los precios”. “Hemos llegado muy poco a los padres de los clubs vinculados”, dijo, aunque sí detectó “más público en los partidos de preparación, supongo que porque los rivales eran mejores”.

Su proyecto de reducir el aforo del Multiusos a unos 2.500 espectadores “y lograr un efecto Bombonera” gracias a la instalación de unas lonas tampoco ha salido adelante por el cambio de poderes en la dirección general de Deportes. “Hasta hace diez días no ha habido nuevo interlocutor como responsable de instalaciones de la Junta [Jaime Jabato]. Con el anterior se había dejado todo pactado. Ahora vamos a retomarlo”. Satisfecho por cómo transcurrió la reciente reunión abierta con los aficionados, también adelantó “acciones mes a mes” para llevar a más público al pabellón, aunque “sin faltarle al respeto al que ha pagado su abono”.

Sí que vio fructífero el acuerdo con el Lithium Iberia Sagrado Cáceres para la vinculación de dos jugadores, Dani García Casarrubios y Lucas Sigismonti. “Si no llega a ser por ellos, no hubiésemos podido llegar a diez en muchos entrenamientos. Me hubiese gustado vincular a cuatro, pero el Sagrado no tiene jugadores nacionales sub-22 que puedan entrenar y competir”, declaró. Mencionó a Nico Marina, el prodigio de 14 años que ya ha debutado en Liga EBA con el Sagrado y que es internacional U15. “Está bien y me gusta, pero no está para dar el salto a LEB Oro todavía”, sentenció.