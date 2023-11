La base del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura Laura Chahrour (Valencia, 25 de marzo de 1995) respira estos días aliviada porque, tras varias pruebas, se ha descubierto que la lesión que sufrió hace algunas semanas en la rodilla derecha no es la misma que la que le impidió jugar toda la temporada pasada. Fue un proceso muy duro que no quiere volver a vivir. En unos días será sometida a una artroscopia y empezar una nueva cuenta atrás para colaborar con el equipo de Jesús Sánchez sobre la cancha.

¿Qué piensa cuando se levanta por la mañana y se mira la rodilla?

Que tengo suerte. Al final el ligamento no está afectado y es algo únicamente de menisco, lo que convierte el problema en algo más sencillo. Estas cosas pasan en el deporte. Lo que hay que intentar es seguir trabajando para volver al equipo lo antes posible y ayudarlo en lo que pueda.

¿Tiene alguna idea de cuánto tiempo estará de baja?

Depende de lo que el cirujano me haga cuando me abra, si sutura o no el menisco, estaré más o menos tiempo de baja. Podría estar en un mes o en tres meses.

¿Sentía que estaba cerca de volver a ser la misma jugadora que antes de la lesión del 2022?

Esto ha sucedido en la quinta jornada y no me había dado tiempo a sentirme yo misma otra vez. Era un proceso lento, de adaptación, pero me sentía cómoda, sin molestias. Pero estas cosas ocurren cuando menos las esperas.

El Al-Qázeres ha sobrevivido a su lesión y a la de Bre Scott ya iniciada la campaña, dos teóricas titulares...

El equipo está genial y la primera que se alegra de que todo vaya tan bien soy yo. Todas estamos remando en la misma dirección y estamos sacando partidos muy importantes. Perdimos contra Ardoi, pero sabíamos que iba a ser difícil, y seguimos compitiendo hasta el final.

Se supone que no jugar este fin de semana vendrá bien para ir recuperando a jugadoras como Sira Hisado, operada este verano...

A ver si es verdad. No sé cómo va Bre. Es una lesión lenta y desconozco cuándo va a poder estar del todo bien de la espalda.

¿Cuál cree que es la clave de los buenos resultados hasta ahora?

Que todas siempre estamos juntas. Nuestra energía y afán de competición están ahí, incluso contra rivales muy fuertes.