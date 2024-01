El Llerenense busca la reacción jugando en su particular jardín

Después de siete partidos consecutivos sin perder, el Llerenense vio truncada su racha el pasado fin de semana en Canarias ante el Atlético Paso, aunque como ha confesado su entrenador, Luismi Álvarez, «no hay sido una derrota que haya dejado heridas porque hemos sabido pasar página rápidamente». Pero la mejor forma de olvidar las derrotas es ganando el siguiente partido. Y eso es lo que precisamente quiere hacer el Llerenense esta tarde en su partido ante el Illescas en el estadio Fernando Robina, a partir de las 16.00 horas.

Ha sido una semana distinta para los de la Campiñar Sur porque el largo viaje de vuelta de Canarias ha reprogramado la semana de otra manera. Ese partido dejó la sanción de Mario Tomé, que no podrá jugar esta tarde después de que el Comité de Apelación no atendiera el recurso del Llerenense para que le quitaran la segunda amarilla. Tampoco podrá jugar Pablo Guerrero, lesionado de larga duración esta semana y que se despide de la temporada. Luismi solo tiene 15 jugadores.

Eso sí, tiene claro el Llerenense que tiene que acudir al mercado de invierno la próxima semana para tener más efectivos. La dirección deportiva del club tiene avanzadas algunas operaciones que podrían cristalizar en los próximos días, «pero nuestro mercado no es fácil. Peleamos contra equipos que no sólo nos superan, sino que nos sobrepasan y nos pisotean en lo económico. Hay jugadores que deciden regresar a la tierra y en cuanto se meten equipos como Badajoz o Cacereño, ya no podemos competir. Tenemos que saber esperar» dice Luismi.

Sobre el rival, Luismi considera al Illescas un equipo duro y con gente que trabaja bien.

Illescas

El conjunto manchego llega a Llerena tras un inesperado revés cayendo en casa ante el Montijo y una bronca mediática de Pablo Nozal a los suyos. El entrenador del Illescas ha tirado flores al Llerenense asegurando que «es una roca en su campo y además tienen una buena propuesta de fútbol». Rico, Iván Simón y Alex son bajas en el Illescas

Lesión de Guerrero

El centrocampista natural de Llerena, Pablo Guerrero, que había despuntado este año con buenos partidos e ilusionaba a la grada con su gran rendimiento, ha sufrido un revés tras confirmarse que sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla, lesión que le provoca decir adiós a la temporada. El jugador tendrá que pasar por quirófano y hacer una larga recuperación que, en este tipo de lesiones, se estipula entre los seis y ocho meses. Pablo, de 20 años, había disputado 17 partidos esta temporada, ocho de ellos como titular. Luismi estaba encantado con su juego. Ahora tendrá que buscarle sustituto.