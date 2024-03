El Mérida, con la obligación de hacerse fuerte en ‘su’ liga

La expresión «este partido es de nuestra liga» indica, claramente, que el rival al que te enfrentas tiene el mismo objetivo que tú. El propio David Rocha, entrenador del Mérida, la ha utilizado para hablar del encuentro de este domingo (12.00 horas) ante el Atlético Baleares, después del gran papel desempeñado por los suyos ante Castellón e Ibiza, los dos mejores conjuntos del grupo.

El duelo se puede tildar como fratricida, pues quien visita el Romano es uno de los ídolos de la afición emeritense, Juanma Barrero, a quien, junto con Sergio Cano, su segundo entrenador, se le hará un pequeño homenaje en los prolegómenos del encuentro. El propio Rocha afirmaba que «quiero que lo reciban como se merece tanto a él como a Sergio, pero una vez que pite el árbitro, quiero que todo el mundo que venga solamente anime a los de blanco y, cuando acabe, que vuelvan a darle el homenaje y el cariño que se merece».

El Mérida llega a la cita en su mejor momento, a dos puntos de la permanencia. La victoria supondría salir del descenso, por lo menos hasta saber qué hace el Linares en casa ante el Sanluqueño (16.00.) y el San Fernando en Castellón (18.00). Cabe recordar que los emeritenses están empatados a puntos con los linarenses y a dos de los cañaillas.

Por su parte, los de Barrero llegan a cuatro puntos de distancia del Mérida, con lo cual para los baleares el partido es casi definitivo para seguir en la pelea por la salvación. En este sentido, Rocha se lo tomaba como «una oportunidad más que como una final. Creo que es una oportunidad muy buena para sacar la cabeza, porque llevamos cinco semanas sin perder y seguimos ahí metidos. De no sumar, no sería el final del mundo, pero lo que queremos es salir de ahí cuanto antes y empezar a respirar. Son tres puntos muy importantes ante un rival directo al que dejaríamos más alejado, pero no lo etiquetaría como final».

Bajas en el Mérida

Con las únicas bajas de Bonaque y Padilla, recupera a Pipe y a Sandoval. El segundo tendrá minutos en la segunda parte, mientras que con el primero es una de las dudas en el once titular, las cuales radican en ambos laterales. En el derecho, porque Pipe llega tras varias semanas parado, pero su lesión ha sido en el hombro, por lo que no habría peligro de recaída y se está mostrando como un jugador fundamental. Sin embargo, la reconversión de Raúl Beneit a dicha posición ha servido para ver la mejor versión del jugador. La solución podría estar en adelantar al propio Beneit, por lo que el sacrificado sería Busi.

Para el flanco zurdo están disponibles los tres laterales de la plantilla. Damián Canedo es el más defensivo, por lo que al jugar en casa, quizá se busque una opción más ofensiva. Prada es el que más ataca, pero también el que más problemas tiene para defender. Por último, Llácer protagonizó el mejor encuentro desde que viste la camiseta romana en su última titularidad marcando el gol de la victoria en Valdebebas.

«Todos nos estudiamos mucho»

Aunque se enfrenten dos entrenadores que han trabajado juntos, «al final nos conocemos todos, él tiene más conocimiento de lo que es el Romano de puertas para adentro, pero futbolísticamente nos conocerá igual que los demás, igual que nosotros a ellos. Hoy día nos estudiamos todos mucho», explicaba Rocha, quien definía al rival como un conjunto «que hace las cosas mejor de lo que muestran los resultados, sobre todo en casa está siendo más fiable que fuera, pero es un buen rival con muy buenos jugadores hombre por hombre. Si analizas el número de partidos jugados en Segunda, supera a la nuestra». Actualmente están en una mala racha, «en ese momento en el que estuvimos nosotros hace no tanto, en el que cada vez que se equivocan les penaliza. Al final esa dinámica irá cambiando. Ojalá les cambie la semana siguiente».

Por su parte, para Juanma Barrero será «un partido especial, voy a casa». Centrándose en el choque, «es un partido muy importante. Se parece mucho a una final, al igual que todos los partidos ante rivales directos». Espera un encuentro «muy disputado. Ellos luchan mucho y tenemos que igualar la intensidad en los duelos. A partir de ahí intentar ser mejores». Sobre el Mérida indicaba que «han cambiado su forma de jugar. Son muy verticales y tienen buenos delanteros para conseguir esas segundas jugadas. Son muy fuertes en las disputas y presionan muy bien. Han cambiado de la etapa anterior».

Para este encuentro no podrá contar con los lesionados Juanra, Alarcón y Pablo Muñoz. Recupera tras sanción a Zalaya.