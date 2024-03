Triunfo absoluto para Manu Cordero en la Vuelta a Ibiza

Triunfo absoluto para Manu Cordero, del Extremadura Ecopilas, en la categoría individual de la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano. Ganador de las etapas de viernes y sábado, el de Llerena cruzó la meta este domingo en segunda posición, solamente superado por el doble campeón nacional, Sergio Mantecón.

El corredor del Extremadura-Ecopilas consideró que este domingo no tenía por qué arriesgar lo que casi tenía logrado y se dedicó a gestionar la renta a favor obtenida durante las etapas anteriores. «No era el día para arriesgar por lo que tenía casi conseguido y por lo que viene en breve, a pesar de que ha sido el día que mejor me he encontrado físicamente. Iba muy bien y aunque este triunfo final es importante para mí y para el equipo, mis objetivos en la temporada llegan muy pronto y vamos por muy buen camino. Hoy sobre todo me llevo muy buenas sensaciones», comentó Cordero, que con un tiempo de 2 horas y 18,55 minutos se hacía con la segunda plaza en la tercera etapa, con salida y llegada a San Antonio de Portmany, de 59 kilómetros y 1.400 metros de desnivel, cuatro minutos y medio después de que lo hiciera Mantecón.

En la general individual, Cordero se ha hecho con el triunfo final con un tiempo de 9 horas y 17 minutos, aventajando en más de 11 minutos a Guillem Cassu, segundo clasificado, y en 18 a Antonio Hernández. Entre algunos hombres importantes que tomaron la salida en esta categoría está Kevin Suárez, quien ha finalizado sexto a más de media hora del extremeño, o el propio Mantecón, que ha sido decimotercero de la general a más de 37 minutos del ciclista llerenense.

El Campeonato de Extremadura XCM (Serradilla) y el inicio de la Copa de España XCM 2024 que tiene nada menos que tres pruebas en abril (Calamocha, Guadalcanal y Jerez de los Caballeros) y de la que es vigente vencedor Manu Cordero, serán las citas para las que están preparándose los integrantes del Extremadura-Ecopilas.

