Julio Cobos, el dueño de su destino en el Cacereño... o no

Tras los últimos acontecimientos competitivos, pocos dudan ya que Julio Cobos Moreno (Valdehornillos, 10 de febrero de 1971 ) es el dueño de su destino, al menos en lo que es el club en su vida, números en mano. ¿Seguirá en el Cacereño para cumplir su sexta temporada consecutiva en su segunda época en el banquillo del decano extremeño? Si él quiere y salvo cambio de rumbo de última hora, sí. Se lo ha ganado, piensan en el club. Solamente una oferta de otra entidad, que no se descarta que podría tener sobre la mesa, podría hacer que no continuara.

Es la primera incógnita a resolver, junto al de la dirección deportiva, antes de acometer la confección de la plantilla. En el caso del entrenador, su gran final de esta temporada, refrendado con la clasificación para la Copa del Rey tras la espectacular goleada del domingo pasado ante el Numancia, le ha hecho ganar un crédito que hace no mucho no lo tenía de manera tan contundente y que había generado no pocas dudas. También el entrenador de Valdehornillos ha tenido sus interrogantes propios en momentos puntuales que le han hecho pensar mucho su futuro.

En el Cacereño, el consejo que preside Carlos Ordóñez siempre han creído en él, eso es evidente, y es la primera opción que se baraja para el banquillo de cara a la temporada 2024-2025. El vicepresidente del club, Juan Miguel Olmeda, ‘Guelo’, habló de ‘masterclass’ del entrenador al final del domingo tras la rueda de prensa de Cobos en una sorpresiva e improvisada intervención final ante los periodistas.

Amor al CPC

El técnico extremeño fue bastante enigmático cuando dijo, minutos antes, que «pase lo que pase, voy a querer siempre al Cacereño», echando la vista atrás a su época de jugador (cuatro años), su primera etapa en el banquillo, primero como entrenador ayudante del malogrado José Luis Montes y después al frente, y la última, desde el 2019.

Solamente después del desastre de Elda de hace dos años, en fase de ascenso, se pensó seriamente en su no continuidad, incluso contactándose y reuniéndose con Raimundo Rosa, ‘Rai’, pero su fichaje no se concretó. El pasado año, quedándose a un gol del ascenso, y el final de éste son los avales para Cobos, cuyo trabajo es muy reconocido, aunque su imagen esté desgastada de tantos años para un sector de la afición verde.

Mientras, entre los aficionados es mayoría el deseo que se pueda quedar buena parte de la plantilla y no ocurra como en anteriores años. Entre los prioritarios sería el lateral Emi, pero esto en principio parece un sueño imposible, pues se podría haber comprometido con el Lugo.

Diego Díaz, a la Kings World Cup Sorpresa en el primer día posterior a la finalización de la liga. El extremo Diego Díaz jugará en la Kings World Cup, competición de fútbol 7 que tiene como cabeza visible a Gerard Piqué. Así lo anunció su propio equipo, el Jijantes, en sus redes sociales. En principio se trata de al menos un torneo en México y en su equipo, que de momento integran 13 futbolistas, hay jugadores de diferentes clubs de Primera y Segunda Federación. Diego ha sido uno de los integrantes del CPCque mejor ha terminado la liga y uno de los favoritos de la afición, que le aclamó el pasado domingo cuando fue sustituido.

Diego Díaz, con Karim encima, tras un gol al Numancia. / Carlos Gil

