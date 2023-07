La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado la apertura de un expediente sancionador contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por asegurar, en una rueda de prensa en Bruselas, tras la celebración del último Consejo Europeo, que en las elecciones generales del 23 de julio se decidirá entre un "Gobierno de coalición ultraderechista entre el PP y Vox, o un Gobierno de corte progresista entre el Partido Sumar y el PSOE" y por sacar pecho de su gestión económica.

En esa comparecencia, que se produjo tras alcanzar PP y Vox un acuerdo en Extremadura, los periodistas le preguntaron por este asunto, por cómo esos pactos podían marcar la cita del 23J y por si había percibido inquietud entre los Veintisiste por la visión negativa de la situación económica que traslada Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno respondió que no, que líderes europeos de distinto color político le transmiten en privado el "extraordinario desempeño de la economía española en el ámbito de crecimiento, de la creación de empleo y también de la evolución de la inflación". Sobre lo sucedido en Extremadura acusó al PP de "acordar con la ultraderecha un recorte obsceno de los derechos a cambio de votos".

El PP denunció todas estas declaraciones, que se produjeron, desde la sede oficial de la Representación Permanente de la Unión Europea, y la Junta Electoral les ha dado la razón. Ha tenido en cuenta que sus manifestaciones se produjeron, cuando el jefe del Ejecutiva, en los últimos días de junio, estaba "a punto de de asumir la presidencia del Consejo de la UE y se dirigía a los medios de comunicación en relación con el inminente desempeño de esa alta magistratura".

El expediente se inicia al estimar que se ha incumplido la ley electoral en lo referente a que en cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos no se pueden realizar afirmaciones que contenga alusiones a los logros conseguidos y porque las afirmaciones que hizo manifestaciones "no pueden entenderse imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de un servicio público". La Junta Electoral considera que el presidente Pedro Sánchez habría quebrantado el "principio de neutralidad institucional".

Y recuerda que "ha de quedar bien claro que en España los altos cargos de las Administraciones Públicas están al servicio de todos los españoles y que, por consiguiente, está absolutamente prohibido el uso partidista en beneficio de una determinada facción política, de los recursos institucionales que tienen asignados".

No conforme con subrayarlo, la Junta Electoral señala que la prohibición de no exhibir los logros en campaña electoral no debe considerarse "menor" ya que se trata de restricciones "indisolublemente unidos a la dignidad inherente al cargo público que su quebrantamiento provoca desdoro de esa dignidad".