Iván Espinosa de los Monteros abandona la política. El hasta ahora portavoz en el Congreso de VOX deja la dirección del partido liderado por Santiago Abascal, según ha adelantado este martes 'El Mundo' y ha confirmado este diario, y tampoco recogerá el acta de diputado electo que logró en las elecciones generales del pasado 23-J. La formación de extrema derecha pierde así al principal representante de la línea neoliberal que convive en el partido con la más radical.

Tras perder 19 escaños en los pasados comicios y cerrar varios acuerdos autonómicos con el PP en los que ha primado la corriente ideológica más extrema, Espinosa de los Monteros ha decidido dar un paso a un lado y dejar la dirección de la formación en la que lleva militando desde 2013 y de la que ha sido secretario general entre 2014 y 2016.

A primera hora de la mañana, el portavoz de la dirección de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, no lo ha negado y se ha remitido a la rueda de prensa que Espinosa ha convocado al mediodía en el Congreso. "Si el señor Espinosa, mi amigo, compañero, ha convocado una rueda, esperamos a lo que diga él. Más allá no puedo decirle", ha contestado en una entrevista en Cadena Cope. Está previsto que Espinosa de los Monteros realice declaraciones a partir de las 12.00 horas a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.

Buxadé, principal cara del ala más dura de Vox, ha dicho de Espinosa de los Monteros, que "es un tipo extraordinario, un trabajador incansable, un gran parlamentario, una buena persona, que forma parte de la historia, del presente y el futuro de Vox, con toda seguridad". Además, ha elogiado su "inteligencia, sensatez, prudencia, capacidad de reacción y sentido del humor", así como sus 'cara a cara' con la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante la última legislatura.

Estas no han sido las únicas palabras de agradecimiento que ha recibido el ya exportavoz del partido. El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha lamentado la dimisión de Espinosa de los Monteros y, sobre todo, "las razones que la provocan", aunque por el momento no se han desvelado los motivos exactos. "Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo", ha remarcado.