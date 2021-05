Segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región. Los grupos de la oposición han acusado a Guillermo Fernández Vara de “ofrecer lo mismo de siempre” en su discurso de ayer y le han exigido propuestas “radicales y valientes” para que Extremadura no pierda “su última oportunidad” con los fondos de recuperación de la UE. Son, según dijo ayer el jefe del Ejecutivo, más de 10.500 millones de euros los que llegarán a la región en los próximos siete años y ha tendido la mano a la oposición para pactar su ejecución.

“Nos ha ofrecido la vieja receta socialista de pasen por la ventanilla para las subvenciones”, le ha replicado el líder del PP, José Antonio Monago, que ha exigido a Fernández Vara que se “arremangue” porque las fábricas se irán al norte para contentar, “como siempre”, a los nacionalistas. Sobre los fondos europeos, los grupos han exigido más concreción y han criticado la opacidad de la Junta de Extremadura, frente a otras comunidades como Madrid, Galicia o País Vasco, que ya presentaron proyectos concretos hace meses “que se pueden consultar en internet”.

Y también han afeado a Fernández Vara que se “apropie” de los 6.500 millones de inversión privada que según dijo ayer, llegarán a la región en los próximos cuatro años. La falta de medidas e ideas para afrontar los problemas “endémicos” de Extremadura, como el paro juvenil o la despoblación, han sido otras de las críticas recurrentes de la oposición. “Puede darse la terrible paradoja de que Extremadura sea en 2030 una potencia fotovoltaica pero un desierto poblacional”, ha advertido la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

Tras el discurso institucional de ayer, el Debate del Estado de la Región continúa este jueves con la intervención de los grupos parlamentarios y el cara a cara con el presidente, que como en anteriores ocasiones ha optado por unificar en uno todos sus turnos de réplica. La sesión, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del covid, finalizará esta tarde con la votación de las propuestas de resolución que van a presentar los grupos parlamentarios.

Pacto por la Educación y la FP

El líder del PP, José Antonio Monago, ha planteado a Fernández Vara recuperar el espíritu de consenso de la Ley de Educación de Extremadura para cerrar un pacto por la Educación y la Formación Profesional dotado de 200 millones, y que el 20% de los fondos europeos para la recuperación que lleguen a la región, unos 664 millones, los gestionen los ayuntamientos.

El PP tampoco renunciará a una bajada de impuestos para los afectados por el covid-19 y sigue reclamando al Gobierno un régimen fiscal especial para Extremadura, una propuesta que Fernández Vara ya rechazó en el debate de 2020. “Para eso hace falta abrir la boca, aunque entren moscas”, ha dicho Monago tras criticar la falta de reivindicación de Vara frente al gobierno de Pedro Sánchez. Monago, que apela a dejar a los jóvenes “no solo una inmensa deuda”, también ha defendido la creación de una autoridad independiente para la transparencia de los fondos comunitarios o una oficina estratégica para para capar inversión pública y privada.

El líder popular ha abierto la sesión de esta mañana y ha lamentado la “letanía” del discurso de Fernández Vara. “Aparte de titulares, ¿qué nos ofreció?”, ha lamentado el líder del PP, recordando cuántas veces antes Fernández Vara ha prometido “un sueño”. Su compromiso, ha dicho, es “desbaratar sus trucos y sacarle compromisos reales”, y en este sentido ha criticado que Vara anuncie decenas fábricas para el futuro que no ha traído en los seis años anteriores.

A su juicio, miles de empleos y empresas han cerrado porque se ha jugado con la economía durante la crisis sanitaria y se les ha dicho que “ya se les recompensará”. Monago ha tendido la mano para el plan de resiliencia, pero ha afeado a Fernández Vara que solo se siente con quienes le dicen “sí, presidente” (en referencia a los sindicatos) y no con los grupos parlamentarios que le sacan los colores.

Reforma de la Administración Pública

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha pedido a Fernández Vara que sea “valiente” y reconozca que los males de la región no vienen solo de fuera o se deben a la crisis sanitaria. “Extremadura ha ido perdiendo todos los trenes de desarrollo. Tal vez la digitalización sea nuestra última oportunidad para abandonar el último puesto en todos los indicadores de bienestar”, ha dicho.

Según Salazar, Fernández Vara dejó claro con su discurso de ayer que no tiene las respuestas para resolver los problemas de la gente. “¿Por qué deberían creerle ahora sobre la llegada de inversiones? Cambie la dinámica, por una vez sea valiente y acepte el pasado para cambiar el futuro”, le ha dicho el portavoz de la formación naranja.

Sobre los fondos europeos, ha señalado que “son la munición para cargar las armas”, si bien ha mostrado sus dudas de que Extremadura sea capaz de aprovechar esta oportunidad porque “lleva décadas disponiendo de fondos europeos en ingente cantidad, y sigue en el mismo sitio”, entre otras razones porque nunca han venido acompañados en la misma disposición por parte del Gobierno central.

Estos fondos, según Salazar, deber ir destinados a impulsar la transformación del modelo productivo con un cambio del modelo laboral. Ciudadanos propone también la centralización en un único órgano administrativo de las competencias TIC con la creación de la ‘Agencia Digital de Extremadura’, que aglutine todos los recursos humanos y presupuestarios.

Asimismo, considera necesario fomentar la inversión privada, pues la única certeza clara de empleo en el discurso de Vara fueron “los miles de puestos de funcionario” que la Junta convocará este año. Cs también apuesta por la formación dual, una reforma de la Universidad de Extremadura y del Sexpe, para que sea "una herramienta donde encontrar trabajo, no solo un lugar donde ir a apuntarse". En este proceso, a su juicio, hay que presionar al Gobierno para que tenga en cuenta la singularidad de la región y para que potencie las conexiones ferroviarias, con una situación de agravio durante décadas que causa “vergüenza, rabia y desesperación” en los extremeños. La industrialización es otro elemento de desarrollo que ha mencionado, así como acabar con la “sobreprotección ambiental que nos está ahogando”.

Transición energética

También la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido que Extremadura debe aprovechar la “oportunidad histórica” de los fondos covid para impulsar un cambio de modelo productivo. “Es una oportunidad, pero por desgracia vemos varias señales que nos indican que no hemos aprendido nada durante los más de 30 años que Extremadura ha sido objetivo 1 para la UE”, ha advertido Irene de Miguel.

Así, la diputada ha pedido “ambición y audacia” a Fernández Vara para que las grandes empresas no copen el cien por cien de los fondos europeos de reconstrucción, para impulsar un modelo energético que no convierta a Extremadura en un desierto demográfico y para generar certezas a los jóvenes. “Tenemos unas potencialidades enormes para engancharnos desde ya a la transición energética con nota”, ha reconocido De Miguel para después rechazar el modelo “colonial” empresarial en Extremadura. La portavoz de Unidas Podemos ha pedido al presidente que no sea “tan sumiso con los grandes” y haga más democrático y redistributivo el beneficio energético entre la sociedad.

De Miguel ha considerado también indispensable que en este modelo "histórico" se haga "justicia" con los empresarios que respetan los derechos laborales, que fijan población y que tienen compromiso con Extremadura. “Ese empresariado patriota es el que debería beneficiarse de los fondos europeos prioritariamente”, ha defendido. Por último, ha considerado necesario mejorar también las infraestructuras en Extremadura: “Si no tenemos en dos o tres años unas infraestructuras en condiciones de poco nos van a servir los millones que lleguen de la Unión Europea”, ha reconocido.