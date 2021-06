Tampoco vendrán niñas y niños saharauis este verano a Extremadura. La pandemia cancela por segundo año consecutivo el programa Vacaciones en Paz, que trae cada verano a más de un centenar de menores a vivir durante dos meses con familias de acogida extremeñas. El año pasado la crisis sanitaria obligó a suspender la edición del 2020 y este verano la decisión ha sido la misma. «Seguimos con el mismo protocolo y tampoco pueden venir a España. Argelia ha mantenido las fronteras cerradas hasta la semana pasada», explica Cristina Ovejero, presidenta de la Federación Sáhara Extremadura (Fedesaex), formada por una quincena de asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui.

«Sentimos una gran frustración de no poder acompañarles en estos momentos tan difíciles, porque además se junta la crisis humanitaria con el conflicto armado que están viviendo desde el pasado noviembre», añade.

Lo sufren las familias de acogida extremeñas, pero sobre todo los menores que deberán pasar el verano en los campamentos de Tinduf, donde ya se han empezado a alcanzar temperaturas extremas. «Además de evitarles el verano difícil, para los menores es también una oportunidad para relacionarse, para cuidar su salud, para conocer a otras familias y otras culturas». Y alguno de ellos en estos dos años de ausencia han superado la edad máxima para participar en este programa (los 12 años) y ya no volverán. «A una de las últimas niñas que he acogido le quedaba solo un año más y ya no podrá venir», cuenta Cristina.

El consuelo que le queda es un programa alternativo, que intenta llevar recursos y diversión a los niños y jóvenes (hasta 16 años) que no pueden moverse este verano de los campamentos de refugiados. «Es un programa del ministerio de juventud y de educación saharaui con la colaboración de las asociaciones españolas, que se empezó a desarrollar el año pasado y busca implementar actividad de Vacaciones en Paz como talleres lúdicos, formación, revisiones médicas, nutrición... Lo único que nosotros podemos hacer son aportaciones económicas para que se lleve a cabo, es una forma de sentir que seguimos ayudando», dice.

La situación del covid en los campamentos de Tinduf

La vacunación, que está dando un respiro a la normalidad en Europa, no está tan avanzada allí, lo que obstaculiza también retomar esta actividad solidaria. «Argelia realizó un primer envío con unas 5.000 vacunas, pero es una cifra simbólica si tenemos en cuenta que en los campamentos viven cerca de 180.000 personas. Hemos solicitado colaboración al Gobierno de España y en eso estamos trabajando».

¿Cómo está afectando el coronavirus en los campamentos? «El covid-19 está bastante controlado allí. Cuando se inició también hubo un cierre de su propio perímetro en relación a otras ciudades de Argelia y la situación parece controlada, aunque ha tenido consecuencias. La principal ha sido un bloqueo de la ayuda humanitaria; hasta el pasado abril no llegó la caravana que enviamos desde varios puntos de España», cuenta la presidenta. «Actualmente hay cero casos de covid, no ha habido muchas víctimas mortales, pero también es cierto que no cuentan con suficiente material para hacer muchas pruebas».

El colectivo extremeño espera que este sea el último verano sin sus hijos e hijas saharauis y que en 2021 esta actividad, que se realiza en Extremadura desde 1994, pueda volver a la normalidad. ¿Puede influir en algo la tensa relación actual entre España y Marruecos? «No va influir en la solidaridad y el compromiso con el pueblo saharaui, es más, eso nos fortalece».