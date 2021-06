Flexibilidad, cautela y ser muy selectivos a la hora de invertir en renta variable. Estos son los principales consejos que los especialistas en inversión dieron ayer durante la segunda sesión del II Congreso Nacional de Conferencias para Inversores. El momento es idóneo porque se está recuperando el nivel de actividad económica. No solo de cara al corto plazo, sino también para la inversión a largo plazo y eso despierta el interés de los inversores. De hecho, en algunos momentos del ‘webinar’ el número de interesados se acercó al millar.

Antonio Cid de Rivera, director de El Periódico Extremadura, intervino al comienzo del acto destacando el momento concreto, con la mirada puesta en la salida de la crisis de la pandemia y el avance del proceso de vacunación que anima a muchos a estructurar sus carteras. El seminario fue conducido por la periodista Susana Criado, que indagó con los expertos sobre distintos aspectos ligados a la actualidad económica.

Carlos Álvarez, Client Director de GAM; Miguel Villalba. Managing Director de Morgan Stanley IM; representantes de Robeco y Javier Galán, Gestor de Renta 4 Gestora, no solo analizaron la coyuntura económica, sino que también explicaron las bondades de sus respectivos fondos de inversión, que se encuentran en un momento especialmente bueno.

El seminario comenzó analizando la actual situación económica, tanto en sus escenarios más benignos como los posibles obstáculos que pueden presentarse.

Así, en el aspecto más positivo los expertos destacaron que puede ser un buen momento para la inversión, dado el nivel de actividad económica. Carlos Álvarez, de GAM, destacó que existe un indicador para saber si los países están en expansiva o en fase de contracción (si es inferior a 50). «Los números están siendo extraordinarios en Europa, Inglaterra, EEUU o China con cifras que no se alcanzaban en los último 15 años». Este indicador en Europa se encuentra en los últimos meses en un 59’2, en Alemania en un 60’4 y en Inglaterra en un 61,7. Buen síntoma.

Desde Robeco abundaron en esta idea y afirmaron que el mercado se está afianzando cada vez más y señaló como otros factores positivos de la actual situación los tipos de interés estructuralmente bajos, una liquidez disponible como antes nunca en la historia y los buenos resultados empresariales. «Están evolucionando por encima de las expectativas. Lo importante es saber cuándo los resultados superarán los niveles precovid. Esto ya es así desde el primer trimestre del 2021, al menos en los principales índices de referencia. Las expectativas de beneficios para las compañías a nivel global siguen siendo fuertes», afirmaron sus reponsables.

En el ámbito de las preocupaciones de cara a la segunda parte del año a Miguel Villalba, de Morgan Stanley, le inquieta la relación inflación/tipos de interés. «¿Si aparece la inflación se van a ver obligados los bancos centrales a subir los tipos de interés para enfriar la economía? Parece que los tipos de interés van a tardar en bajar mucho más tarde que en otros ciclos la duda sigue ahí», se preguntaba el experto, que recordó que muchos de los índices se encuentran en máximos históricos, por lo que recomendó ser muy selectivos.

Finalmente, Javier Galán, de Renta 4 Gestora, vio dos grandes peligros: el exceso de riesgo de las empresas a la hora de invertir y el incremento de inversores no profesionales que ha traído consigo la pandemia.

Los expertos abundaron sobre cuatro fondos de inversión concretos: Global Brands de Morgan Stanley, Renta 4 Valor Europa FI, GAM Luxury Brands y el Robeco BP Global Premium Equities. Todos ellos son perfectos para reorganizar cualquier cartera de inversión, no solo con vistas al verano, sino mucho más allá: para el medio y largo plazo.

Miguel Villalba, de Morgan Stanley, fue el primero en ‘abrir fuego’, con el Fondo Global Brands, de renta variable que invierte en grandes compañías muy selectivas. «Se trata de una cartera concentrada, compuesta por 35-40 valores, que yo definiría como una renta variable de calidad. Se trata de compañías con un intangible, con algo que no se puede copiar, como una patente, una red de distribución o un modelo de negocio. Se comportan muy bien cuando vienen ‘curvas’», explicó. Villalba añadió que son compañías en las que es muy difícil no pasar un día entero sin utilizar sus bienes o servicios (alimentación, bebidas, limpieza del hogar o tecnología).

Javier Galán, de Renta 4 Gestora, comentó las innumerables ventajas del Valor Europa. Es un fondo que nació a finales del 2009 y que ha tenido rentabilidades del 120% para los que fueron sus primeros partícipes. El Valor Europa se rige por una gran filosofía: está integrado por compañías de calidad o quality compounders y compañías infravaloradas según criterios. «En Europa tenemos en algunos sectores como el consumo, la salud o la industria y materias primas a las mejores del mundo. El fondo también invierte en tecnológicas fuera de la zona euro».

En cuanto a las renovables, Galán afirmó que, sin duda, van a crecer pero no se sabe si ese crecimiento va a ser rentable o no, por lo que no están en su cartera.

Muy interesante y tentadora es la oferta de Carlos Álvarez, de GAM, la estategia GAM Luxury Brands. Es un fondo global que invierte en el sector del lujo, con una cartera concentrada entre 28 y 34 compañías que cotizan en cualquier mercado a nivel mundial. Son compañías con balances muy potentes y ratios de endeudamiento muy bajos, márgenes del 20%, flujos de cajas importantes y recurrentes, y con un accionariado compuesto por un grupo familiar (algunas de ellas empresas centenarias), así con la innovación en el adn de la firma. La GAM Luxury Brands se compone de empresas de bienes de lujo, bolsos, coches, cruceros, plataformas digitales de venta de artículos de lujo y de lujo de segunda mano. El fondo tiene una exposición muy importante al continente asiático, ya que en China la generación millenials tiene actualmente una situación financiera muy buena. Puso como ejemplo de las empresas de la cartera a The Mirrors, Mytheresa o The RealReal.

Finalmente se pormenorizaron los detalles del Fondo Robeco BP Global Premium Equities, en el que la selección está en la clave de su gran potencia y rentabilidad. Se trata de un fondo global compuesto por compañías atractivas por valoración, sólidos fundamentales de negocio, con un momentum de beneficios positivo. «En definitiva compramos compañías baratas con catalizadores de crecimiento para evitar las trampas de valores. El estilo de gestión es la pura selección de valores con una gestión activa y flexible desde el punto de vista sectorial y geográfico», explicaron.

El Fondo Robeco BP Global Premium Equities tiene un posicionamiento muy cíclico. De hecho, si la clasificáramos por estilos hay que señalar que el 73% de la cartera es cíclica, con valores que se podrían ver beneficiados de cara a la segunda mitad del 2021 (financieras, consumo cíclico, energía, industriales y materiales).

Las intervenciones de los expertos despertaron el interés de los asistentes al seminario on line, quienes realizaron interesantes preguntas a los ponentes sobre los sectores más pujantes en renta variable en España y en la Unión Europea, o la conveniencia de invertir en hidrógeno. También explicaron la importancia de la sostenibilidad en sus decisiones y de estar cerca de los equipos de toma de decisión en las compañías de sus carteras.

