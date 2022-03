El primer paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno frente a la sequía no ha gustado al campo extremeño. Lo ven «insuficiente» y «manifiestamente mejorable», porque no incluye las ayudas directas que vienen reclamando y, sin eso, ven muy limitados sus posibles efectos ante los problemas que se le acumulan al sector agroganadero (además de la falta de agua, la subida de costes y ahora la guerra), mientras sigue sin llover de la forma que necesitarían sus explotaciones.

La comunidad de regantes del Canal de Orellana ha comunicado que la situación en cuanto al riego se mantiene sin cambios (es la más afectada porque solo disponen del 26% del volumen habitual) porque las últimas lluvias no han producido grandes cambios en la cuenca del Guadiana; los cultivos de secano siguen con un desarrollo anómalo por la falta de agua que pone en cuestión su campaña y los ganaderos tiran desde hace meses de suplementos de alimentos para mantener a sus animales, con el sobrecoste que eso supone.

«El paquete de medidas es claramente insuficiente y va a influir poco o nada en mejorar la situación tan crítica que tiene el campo extremeño. No se ha hecho nada nuevo ni de calado que vaya a garantizar la viabilidad de las explotaciones», considera Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, que insiste en la convocatoria de una mesa de la sequía en Extremadura para abordar el problema «de forma detallada».

A su juicio, el impacto de este paquete en los cultivos de secano va a ser «nulo» y echa en falta además una línea de préstamos blandos «a interés cero con dos o tres años de carencia», para inyectar liquidez a las explotaciones y hacer frente a la subida de costes y la reducción de ingresos. «Medias fiscales como la rebaja de módulos ya se vienen tomando año tras año por la difícil situación del campo pero va a incidir poco en las explotaciones», insiste. Para Metidieri, la reducción de las peonadas (pasan de 35 a 20) para acceder al PER «no tiene sentido porque el problema es que no hay mano de obra» y plantear a los regantes una exención en el canon «es lo mínimo que tenían que hacer si no, no van a poder regar».

«Manifiestamente mejorables»

Para UPA-UCE, las ayudas puestas sobre la mesa son también «manifiestamente mejorables ante lo que estamos padeciendo con la sequía, no solo en el regadío sino en el secano y la ganadería. Y el tiempo se acaba», apunta José Cruz, secretario de Agricultura de UPA-UCE. «Pensábamos en que iban a plantear medidas de mayor calado y con mayor aporte directo; porque las exenciones y préstamos no sirven de nada si el campo está arruinado. Estamos decepcionados y la situación es sangrante en muchas pequeñas explotaciones que siguen sin tener un horizonte claro», ahonda Cruz.

«Para mantener la economía de las familias se necesitan ayudas directas de Europa y del Gobierno para hacer frente al endeudamiento que siguen asumiendo sin poder producir. Hemos perdido mucho tiempo para tomar estas decisiones y la situación es extraordinaria y urgente», insiste el portavoz de UPA-UCE, que ha trasladado de nuevo una batería de medidas frente a los problemas del sector ganadero, entre ellas, moratorias en los préstamos, ayudas directas como las que se activaron con el covid o préstamos ICO a interés cero y con dos años de carencia. «Y reclamamos medidas urgentes y de calado para que los que no tengan la posibilidad de riego no se queden en un limbo, a la espera de si las exigencias de la PAC se flexibilizan», añade.

En ese limbo se ve Juan Manuel Cáceres, productor de arroz y maíz de Vegas Altas, que sigue sin saber si podrá plantar este año y no ve muchas opciones de ayuda con lo que conoce del paquete extraordinario. En su caso, valora de forma positiva las reducciones en el pago del canon para los que no puedan regar o la deducción del 20% en las cuotas, pero cree que no es suficiente.

«Si las ayudas a las supervivencia de explotaciones son un préstamo sobre otro préstamo, tampoco es viable porque lo único que harán será agrandar más el problema. Debería incluir ayudas directas, de las que siguen sin anunciar nada aún, no se ha hablado de las ayudas de minimis aún y seguimos a la espera de que se pueda cambiar el caudal ecológico para saber si se podrá sembrar o no arroz finalmente», lamenta.

Fijar precios máximos en la energía

El dirigente del COAG en Extremadura, Juan Moreno, considera que la batería de medidas no incide en los problemas del campo extremeño porque «no se ha intervenido en absoluto el mercado de las energías con unos precios máximos» y porque las normas adoptadas, como la deducción de un 20% en las declaraciones del IRPF «serán humo, porque si un agricultor no tiene ingresos por la sequía, poco va a deducir», señala.

«Fuimos fundamentales en la pandemia, cuando muchas empresas tuvieron que cerrar se les condonaron las cuotas de la seguridad social por un periodo de tiempo, y ahora a nosotros solo se nos aplaza y encima con un interés. La situación que atraviesa la agricultura con el incremento de costes, la sequía y la invasión de Ucrania, está poniendo al campo en una grave situación y con ello la seguridad alimentaria de Europa», advierte Moreno que confía en que tras «la decepción» que han supuesto estas medidas la mesa de la sequía que se constituyó la semana pasada sea «más ambiciosa» en los objetivos.