La palanca para la aceleración de la descarbonización ya está en marcha. ExtreMarketing, Punto de Atención Iberdrola en Cáceres, pone fácil el camino. La energía primaria no renovable (como el gas y el gasoil) tiende a su desaparición y también hay que reducir en general el consumo de energía. Para lograr estos objetivos, la Junta de Extremadura ha convocado ayudas financiadas con los fondos Next Generation de la Unión Europea, que establecen programas de subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por ello, Iberdrola ha diseñado un producto específico para acceder a estas subvenciones que permite una rehabilitación energética integral. ExtreMarketing es el único Punto de Atención Iberdrola en Cáceres que lo gestiona a través de un sistema ‘llave en mano’. «Gracias a Iberdrola podemos hacer a gran escala esta descarbonización y así acceder a las ayudas rápidamente», explica Manuel Aguirre, gerente de ExtreMarketing.

Rehabilitación integral energética

Para acceder a las ayudas hay que realizar actuaciones de mejora o rehabilitación integral de edificios de uso residencial siempre que se logre una reducción del 30% del indicador del consumo de energía no renovable. También hay que bajar el consumo eléctrico en un 25% en zona C y un 35% en zona D, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación. Para lograr el máximo de ayudas de los Fondos Next Generation son necesarios dos requisitos: aislamiento envolvente para reducir la demanda energética y contar con equipos eficientes. El primero de estos requisitos se consigue interviniendo en fachadas (insuflado), cubiertas (insuflado o doble techo) y ventanas del edificio (PVC). Por otro lado, hay que sustituir las calderas de gas/gasoil por aerotermia. Si se realizan con éxito estas dos operaciones se accede a un 80% de la subvención. El tope de la ayuda es 18.800 euros.

Manuel Aguirre añade que el objetivo es realizar un número muy elevado de actuaciones, a través de estudios de muchas viviendas individuales, viviendas adosadas o comunidades de vecinos. La contratación se realiza a través de una única empresa en este caso, ExtreMarketing, que se ocupa de todo el proceso.

«Aunque la subvención se cobre dentro de dos años o dos años y medio aproximadamente, nosotros no esperamos y actuamos sobre la vivienda sin que el cliente tenga que adelantarla. Esa es la clave. El cliente solo tiene que aportar el 20% restante, que puede pagar al contado o financiarlo con Iberdrola. Por cierto que, de este 20%, un 40% se puede desgravar en la declaración de la renta», concluye Aguirre, gerente de ExtreMarketing.