Dos estudiantes extremeños, entre los 50 más brillantes de España

David Barbolla Rubio y Teresa Sanz Caperote son dos estudiantes brillantes que con su trabajo y su esfuerzo van a vivir una experiencia al acceso de muy pocos. Ellos son los dos únicos extremeños de un grupo de 50 estudiantes de 2º de Bachillerato que han sido seleccionados entre los 4.000 candidatos de todo el país que se han presentado para lograr una de las Becas Europa (del Santander y la Universidad Francisco de Vitoria), que aglutinan a los mejores expedientes de Bachillerato del país.

El premio consiste en recorrer durante 20 días (del 26 de junio al 13 de julio) las universidades más emblemáticas del continente europeo: Alcalá de Henares, Bolonia, Cambridge, Londres, Heidelberg y Santiago de Compostela. Es una beca muy competitiva y el proceso de selección ha sido largo, empezó en febrero de 2021, y laborioso (ha tenido varias fases eliminatorias), pero eso no ha desanimado en ningún momento a estos dos extremeños a lograr su objetivo.

«Primero nos hicieron un cuestionario muy largo con preguntas personales y filosóficas, luego los seleccionados tuvimos que hacer un vídeo presentándonos y contando nuestros objetivos y aspiraciones en la vida, después un test psicotécnico, una prueba de personalidad y otra del nivel de inglés y, por último, un trabajo para enfrentarnos a la resolución de problemas: este año estaba centrado en el volcán de La Palma. Primero fue individual, dando respuesta a la problemática que había creado el volcán y luego fue en grupo de siete personas, dando una solución conjunta a los problemas de la isla. Montamos una cooperativa de trabajo social para crear empleo en la zona y diseñamos productos con derivados del plátano», cuenta David Barbolla, alumno del IES Hernández Pacheco de Cáceres.

Hace un par de semanas se enteraba, durante una clase de Historia, que todo el trabajo realizado durante más de un año y medio había merecido la pena y era uno de los 50 seleccionados: «Al principio no me lo creía, pero cuando lo confirmé me dio mucha alegría. Nunca me había pasado nada parecido. Voy a vivir una experiencia muy importante», señala este cacereño, que en estos momentos está centrado en la EBAU. Quiere estudiar el doble grado de Física y Matemáticas o Ingeniería Aeroespacial.

Una recompensa al esfuerzo

Teresa tampoco se lo esperaba. Para ella el premio ya era llegar a la fase final, en la que se llevó a cabo el trabajo en equipo y compartieron un fin de semana con todos los que llegaron a esta última fase en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. «Fue una experiencia increíble, aprendimos un montón y para mí ese fin de semana ya era la recompensa a todo el esfuerzo realizado estos dos años. No pensaba que me fueran a coger entre tanta gente, pero me sentí muy bien cuando me enteré, me ha hecho mucha ilusión y ves tu esfuerzo recompensado», cuenta esta alumna del colegio Santísima Trinidad de Plasencia.

Dice que no se esperaba estar entre los seleccionados porque «me considero una persona normal, saco buenas notas porque estudio y trabajo mucho, pero luego me gusta hacer de todo: salir con mis amigos, estar con la familia, hacer deporte...». Ella también está centrada en estos momentos en la selectividad, que empieza en menos de un mes, tiene claro que quiere estudiar Medicina y luego empezará pensar en ese viaje por Europa al que le tiene muchas ganas.

El objetivo que persigue Becas Europa es premiar la excelencia de los futuros universitarios y crear una red de universitarios líderes en Europa. Además, se busca fomentar el conocimiento y el respeto hacia la Unión Europea, así como tener la oportunidad de integrarse en el mundo universitario desde muy temprano para desarrollar su talento con múltiples actividades: encuentros y formación con profesionales y autoridades del ámbito político, académico y de investigación, actividades lúdicas y una recepción con los Reyes de España.