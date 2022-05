Extremadura: cinco «manadas» denunciadas en cinco años

Esta realidad sigue existiendo y se ve evidenciada en los datos. Las últimas denuncias y sentencias hechas públicas en este sentido y recogidas por este diario reflejan que en concreto en Extremadura se han dado cinco casos en los últimos cinco años, de 2016 a 2021. Han ocurrido en Badajoz, Plasencia, Cáceres, Villanueva de la Serena y Jaraíz de la Vera. En algunos las víctimas eran menores de edad.

«Aunque no lo parezca, aún tenemos normalizado la negación del daño a la víctima. Hace unas semanas se hizo una manifestación en Plasencia en apoyo a un hombre que había sido condenado. La responsabilidad se sigue poniendo en la mujer y los violadores en cierto modo se sienten respaldados», explica Rodríguez. Coincide Fondón: «Hemos visto los aplausos a estos muchachos de Valencia con unas víctimas que tenían 12 años, alguna quizás no tenga ni la regla. Es bochornoso, ¿qué dice esto de nuestra sociedad?», cuestiona.

Rodríguez apunta a que esta forma de violencia contra la mujer «es algo que ha sucedido a lo largo de la historia». «La sexualidad de la mujer --agrega-- se cosifica y pasa a ser propiedad del hombre. Las mujeres han sido botines de guerra. Hoy las violaciones grupales siguen teniendo ese objetivo de reforzar la masculinidad, es algo así como un ritual que los mantiene unidos entre ellos y les hace separarse de lo femenino. Por eso se da más en chavales, quieren demostrar que ‘yo no soy un calzonazos, no soy un pagafantas’», desgrana esta profesora.

«La fantasía de la violación y de tener poder siempre ha existido. No ven a la mujer como una persona, sino como un cuerpo, algo follable», dice Fondón. «El someter a una mujer a través del pene es muy significativo, es simbólico, no es realmente un acto sexual, sino de dominación», apostilla Rodríguez.

Estas dos expertas insisten en relacionar el auge de las violaciones grupales con el acceso a la pornografía y a la prostitución. «El porno lleva a los chavales a una disfunción y una deformación de lo que es la sexualidad. Aunque sea ‘porno blandito’, porque al final les va a llevar a eso. Los vídeos de violaciones grupales son los más vistos. ¿Cómo un hecho tan aberrante puede producir placer sexual? Porque desde luego a las mujeres, salvo que tuviéramos alguna tara, que nos violen por todos los orificios y nos agredan no nos da ningún placer», argumenta Fondón.

«Los hombres van a los prostíbulos en grupo, también tienen chats en los que comparten contenido pornográfico. La sociedad también educa en esto, en la educación no reglada, está presente en la religión, en la cultura. Se les está diciendo que los varones tienen derecho a acceder a las mujeres, aunque sea por un precio», avisa Rodríguez. «Creo que el consumo de porno violento debería abordarse desde una perspectiva de salud pública, igual que el tabaquismo o la conducción bajo los efectos del alcohol, con programas destinados a profesionales de la salud y de la educación», propone Fondón.

La presidenta de Adhex echa la vista atrás y recuerda el crimen de las niñas de Alcásser: «También fue una violación grupal pero la sociedad no supo hacer una lectura correcta para que se empezara a luchar contra esto y ya han pasado más de 30 años». «Es cierto que el caso de ‘La Manada’ de Pamplona supuso un punto de inflexión pero todavía se sigue legitimando de cierta manera por eso hay que abordarlo seriamente y desde todos los ámbitos. No caben medias tintas: hay que abolir la prostitución y la pornografía y proporcionar una educación sexual feminista e igualitaria desde pequeños», añade.

Rodríguez por su parte recuerda que aún hay un trasfondo en el que la víctima «sigue siendo la culpable, por haberse dejado violar». «Ya se decía hace 4.000 años en el Código de Hammurabi y lo dicen algunos jueces de hoy: si no se defiende es que es culpable». Por eso, además de en los centros educativos, Rodríguez apuesta por «cuestionar y revisar» toda la cultura patriarcal «desde Aristóteles a Picasso, de Woody Allen a Charles Chaplin, visibilizar toda esa misoginia. Eso es lo que se está haciendo desde el feminismo».

Ambas comparten el análisis de que las violaciones grupales son solo una muestra, de las más aberrantes, de la cultura machista y patriarcal en la que vivimos. Y es en ella en la que hay que incidir y transformarla para erradicar estos ataques por completo.

Al detalle: delitos contra la libertad sexual

El código penal español ha establecido hasta ahora tres tipos de delitos contra la libertad sexual, dependiendo del alcance del ataque: agresión, abuso y violación. Este jueves el Congreso aprobaba la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ‘ley del solo sí es sí’. En la misma, incluye una definición concreta de consentimiento y establece que no tiene que mediar violencia o intimidación para que se produzca una violación. En el código penal la violación se considera como el atentado más brutal contra la libertad sexual en el que el agresor o agresores penetran a las víctimas con sus penes en erección o con un objeto o miembro corporal en una cavidad orgánica -boca, vagina o ano-.

La nueva norma hace desaparecer el delito de abuso y considerará cualquier actitud sin consentimiento como agresión -hasta ahora se diferenciaba entre uno y otro en función de si había mediado violencia e intimidación o no. La ley entiende que no hace falta que haya violencia explícita para someter a una mujer: ninguna otra cosa que no sea un sí, significa un sí. Además, la nueva norma, entre otras medidas, incorpora la sumisión química como agravante de una agresión sexual, prevé que los asesinatos por violencia sexual sean contabilizados como violencia machista, tipifica el acoso callejero como delito y reconoce la violencia digital.

También prohíbe la publicidad de la pornografía y reconoce a las víctimas de violencia sexual, de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual como víctimas de violencia machista. Sin embargo, no impulsa la abolición de la prostitución, una de las demandas del movimiento feminista que además defiende que las relaciones sexuales deben establecerse bajo el deseo de las partes y no solo del consentimiento.