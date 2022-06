Educación invertirá 50 millones en la eficiencia energética de los colegios

Los problemas de climatización que presentan los centros escolares de la región se han puesto de manifiesto de nuevo este año con la última ola de calor, que obligó a los colegios a reducir su jornada lectiva. Para mejorar esta situación, Educación invertirá 50 millones de euros hasta 2027 para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Lo hará a través del programa plurianual de infraestructuras educativas, con cargo a los fondos europeos Feder, tal y como ha anunciado este martes el secretario general de Educación, Rubén Rubio, durante su comparecencia en la comisión de Educación y Empleo en la Asamblea de Extremadura.

Previo a estas mejoras la Junta de Extremadura desarrollará una auditoría energética en todos los centros de la región, que será la hoja de ruta para ese plan de mejoras. El programa se llevará a cabo en colaboración con la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), con la que la consejería de Educación ha firmado un contrato de doce meses.

Al margen de estos 50 millones de euros Educación ha invertido ya (o lo hará en los próximos meses) 10 millones de euros en 101 colegios de Educación Primaria y Secundaria, en los que ha procedido al cambio de carpinterías y a la mejora de la envolvente térmica. Muchas de estas actuaciones, avanzó ayer Rubio, están a punto de finalizar a pesar de que se han visto afectadas por la subida de los precios de los materiales. También actuará en otros 10 centros de Secundaria, con 5 millones de euros. Estas obras están aún en licitación.

Por otro lado, la Consejería de Educación y Empleo, junto con la de Sanidad y Servicios Sociales y la de Transición Ecológica y Sostenibilidad, en colaboración con Agenex, ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para dotar de plantas fotovoltaicas a 70 institutos de la región, “de cara a mejorar su sostenibilidad energética y reducir la huella de carbono y emisiones de C02”, incidió el secretario general de Educación. En la capital cacereña, tal y como avanzara hace unos días este diario, dos colegios han creado comunidades solares con la instalación de placas de las que se beneficia toda la comunidad educativa.

La consejería reconoce, no obstante, que el proyecto para crear colegios sostenibles no es fácil ya que Extremadura cuenta con más de 800 centros educativos repartidos en más de 1.000 edificios, unos 2,5 millones de euros de superficie construida. "La red de centros se asienta sobre edificios que tienen más de 30 años de antigüedad y aunque muchos han sido mejorados en eficiencia energética, con cambios de carpintería, instalaciones más eficientes o cubiertas, se puede considerar que la calificación de partida es baja, salvo los nuevos", afirmó el secretario general. Aún así se va a hacer “lo posible y lo imposible por poner en práctica esta ley (la Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y de las condiciones térmicas y ambientales) de los centros educativos extremeños pero no es sencillo ni articular las medidas ni financiarlas”, ha asegurado Rubén Rubio.