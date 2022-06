Uno de cada cinco colegios recorta ya su horario por la ola de calor

Uno de cada cinco colegios de la región recorta ya su horario por la ola de calor. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, hasta el momento son 186 los centros de la región que han adoptado medidas extraordinarias por las altas temperaturas, lo que supone el 20,78% del total de colegios e institutos de toda la comunidad autónoma. Todos han decidido además ampliar este horario reducido hasta el próximo viernes (en un principio se aprobó hasta este miércoles), porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada hasta ese día la alerta amarilla en la mayor parte de la región (la Siberia y las Vegas del Guadiana continúan en alerta naranja).

Este lunes fueron 120 los centros que comenzaron la semana con el horario recortado y entre el martes y el miércoles se han unido 66 más, 34 de ellos en las últimas horas. La mayoría la mantendrán hasta el viernes con la previsión de volver a la normalidad el lunes, ya que el tiempo dará una tregua a partir del sábado. Ese día se espera una baja de las temperaturas de hasta diez grados en muchos municipios. Está siendo un final de curso atípico, ya que las clases terminarán definitivamente el próximo martes 21 de junio. Se espera, eso sí, que al menos los alumnos puedan despedirse con normalidad la última jornada.

Los centros, como ha venido informando este diario, se han unido a la disposición excepcional que contempla la Junta de Extremadura desde el curso 2018/2019 y que permite a los centros reorganizar la jornada lectiva adaptando las actividades, reducirla e incluso suprimirla si las condiciones climatológicas así lo requieren. Solo se puede aplicar cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tenga activado los niveles de alerta. Tos centros han optado por adelantar la hora de salida, que han fijado entre las 12.00 y las 12.30 horas, dependiendo de los niveles educativos. Se hace así porque es precisamente a partir de ese momento cuando la agencia meteorológica comienza a activar las alertas por calor, que se mantienen hasta las 19.00 horas todos los días.

La medida de debe aprobarla cada centro en particular, con el visto bueno del consejo escolar. No obstante, se trata de una disposición de carácter opcional. Es decir, el centro debe garantizar la permanencia en el mismo a los alumnos que no puedan marcharse a la hora acordada, o incluso permitir que no acudan al colegio esos días, previa comunicación de sus tutores. Además, los servicios de transporte escolar y de comedor se deberán prestar sin cambios y los docentes permanecerán en los centros hasta el final de la jornada, aunque en esas horas no se avance en el temario.