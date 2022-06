El 17% de los colegios ya reducen su horario para evitar el calor

El calor no da tregua. A más de 40 grados el rendimiento escolar es casi misión imposible, más cuando las aulas de los centros escolares de la región carecen de cualquier tipo de climatización. Por eso cada vez son más los colegios que deciden reducir la jornada lectiva para evitar que los alumnos permanezcan en las instalaciones durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más altas. En las últimas horas otros 32 centros han decidido adoptar esta medida, por lo que ya son 152 los que adelantan su salida, el 17% del total de los centros escolares de toda la región.

Así, se han unido a la medida excepcional que contempla la Junta de Extremadura desde el curso 2018/2019 y que permite a los centros reorganizar la jornada lectiva adaptando las actividades, reducirla e incluso suprimirla si las condiciones climatológicas así lo requieren. Solo se puede aplicar cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tenga activado los niveles de alerta. Según los boletines de avisos que emite este organismo, Extremadura permanecerá en alerta naranja (nivel de riesgo importante) por altas temperaturas (la más baja que se espera para este miércoles es de 39 grados). El jueves la alerta bajará a amarillo, salvo en la Siberia extremeña, donde la naranja se mantiene. Aún así el jueves se prevén temperaturas entre 37 y 39 grados en toda la región. Se espera que remitan a partir del viernes.

Todos los centros han adelantado la hora de salida entre las 12.00 y las 12.30 horas, dependiendo de los niveles educativos. Se hace así porque es precisamente a partir de esa hora cuando la agencia meteorológica comienza a activar las alertas por calor, que se mantienen hasta las 19.00 horas.

La medida debe aprobarla cada centro, con el visto bueno del consejo escolar, del que forman parte profesores, estudiantes, padres de alumnos y representantes de las administraciones públicas (Junta y ayuntamientos). Después ha de ser comunicada a la secretaría general de Educación. Se debe además informar a los padres a través de los canales habituales, como es la plataforma Rayuela en el caso de la comunidad extremeña.

Los padres piden que se acondicionen las aulas. Muchos no pueden llevarse a sus hijos al no poder conciliar

Es opcional

No obstante, se trata de una medida de carácter opcional; es decir, el centro debe garantizar la permanencia en el mismo a los alumnos que no puedan marcharse a la hora acordada, o por el contrario permitir que no acudan al colegio esos días, previa comunicación de sus tutores. Además, los servicios de transporte escolar y de comedor se deberán prestar sin cambios y los docentes permanecerán en los centros hasta el final de la jornada.

La Consejería de Educación no tiene datos de cuántos alumnos se han acogido también a esta flexibilización horaria y cuántos han permanecido en los centros, ya que este dato no se registra porque no se contabilizan como faltas de asistencia. Sin embargo, desde la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) apuntan a que una gran parte se ha quedado en los colegios ante la imposibilidad de los padres para conciliar. Por lo tanto, se quejan, la medida no es efectiva ya que, aunque sea opcional, finalmente los alumnos siguen pasando calor en los colegios. Por eso reclaman que se acondicionen las aulas. Climatizar los centros costaría, según un informe de Educación, 300 millones de euros.