Los vecinos de Salvatierra de los Barros están llamados a una reunión esta tarde convocada con el objetivo de poner en marcha una plataforma ciudadana contraria a la construcción de un macrovertedero en esta localidad pacense. Promovido por 3RS Gestión MA Extremadura, el complejo industrial de tratamiento de residuos que se proyecta se extendería por una superficie de 89 hectáreas y tendría capacidad para gestionar 68.501 toneladas anuales de residuos peligrosos y 221.195 toneladas de no peligrosos.

Desde el ayuntamiento de esta localidad pacense se adelanta ya que se presentarán alegaciones al proyecto, aunque no se especifica si el rechazo a este será total o se ceñirá a sus cuestiones más controvertidas. Para ello, el alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra, remite a una rueda de prensa que se ofrecerá mañana “para aclarar la postura” del equipo de gobierno local, una vez hayan tenido algo más de margen para analizar la documentación. En este sentido, Saavedra precisa que, aunque los inversores previamente “hablaron con nosotros, no conocíamos los detalles al cien por cien porque el proyecto nos ha llegado el viernes. Todavía no lo hemos podido analizar entero porque es muy extenso”. De hecho, asegura que cuando el miércoles de la pasada semana vio publicado en el Diario Oficial de Extremadura el anuncio por el que se someten a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto—, fue “el primero” al que le “llamó la atención” ver en él “dos o tres palabras que dan miedo”, por lo que dijo comprender la preocupación de sus convecinos. “Entiendo el miedo de los vecinos, pero hay que pedir prudencia hasta que los técnicos estudien el proyecto”, asevera.

“Ya se han visto algunas cuestiones que creemos que tienen posibilidad de alegación”, detalla el regidor, que apostilla que las que se presenten irán “con criterios técnicos puros y duros” ya se hagan con el objetivo de “corregir” o de “parar” el proyecto. “Pido confianza a los vecinos en que se hará lo mejor para el pueblo”, remacha.

La petición de recogida de firmas para parar este proyecto realizada a través de la plataforma change.org acumula ya más de 1.500 apoyos (la población de Salvatierra ronda los 1.600 habitantes). Uno de los puntos que aparece en esta petición es el propósito de constituirse en plataforma, algo que se abordará esta tarde en una reunión que se celebrará en los altos de la Casa de Santa María.

Critican la "falta de información"

“Los vecinos no comprenden la falta de información. Estamos hablando de un proyecto de unas dimensiones grandísimas, sería el vertedero más grande de España. Y esto se ha hecho de una forma opaca”, critica Abel Caro, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros, al que los primeros detalles del proyecto le han cogido “totalmente por sorpresa, cuando se publicó el anunció en el DOE fue cuando realmente nos enteramos de lo que se quiere implantar aquí”. “Se ha engañado a los propietarios de los terrenos porque en ningún momento se les dijo que fuesen para un vertedero”, lamenta Caro, que indica que ya han recibido llamadas de apoyo de organizaciones como Ecologistas en Acción o de la plataforma contraria a la mina de Cáceres. “Los ciudadanos tienen mucho miedo, porque estamos hablando de que estaría a dos kilómetros y medio del núcleo urbano, pero es que además cerca hay explotaciones ganaderas, avícolas, viñedos, olivares…”, arguye Caro, que espera que a la reunión de esta tarde acudan "un gran número de vecinos".