Inma, Cuqui, Ismael, Reme, Belén, Pirri, Manuel, María José y María Luisa Vázquez, todos ellos familiares, no han dudado esta mañana de sábado en organizarse en sus coches particulares para dirigirse a Badajoz, en caravana con otros tres autobuses repletos. Son algunos del medio millar de vecinos de la localidad pacense de Salvatierra de los Barros (1.600 habitantes) que junto con los de otras localidades próximas han participado esta mañana en la capital pacense en una manifestación convocada por la Plataforma Salva tu Tierra, en contra del proyecto del macrovertedero.

Con pitos de cerámica, tan típicos de la artesanía de esa tierra, cencerros, sartenes, megafonía, pancartas y numerosas banderas de Extremadura, han invadido el bulevar de la avenida de Huelva, frente a la Delegación del Gobierno de Extremadura. María Luisa Vázquez prefería que hablase su marido porque cree que no se expresa bien. Nada más lejos. "Yo vengo para que no nos pongan el vertedero en Salvatierra de los Barros, porque es un desastre para el pueblo, no solo para el nuestro sino para los pueblos de al lado". Como sus vecinos, María Luisa está convencida de que esta protesta tiene sentido. "Yo pienso que de algo servirá, porque si nos hubiésemos quedado en casa, el hoyo ya estaría hecho".

Marisa Santos, otra vecina de Salvatierra, también ha acudido a Badajoz en coche. Está embarazada de 8 meses. Aún así, sabía que tenía que estar "porque esto hay que pararlo de alguna manera". Con 34 años, siempre ha vivido en Salvatierra. Tiene otro niño de 2 años. "Estoy aquí porque no me gustaría que hicieran un vertedero en mi pueblo, además cerca de los caminos por los que yo paseo con mi niño y no quiero que ni él ni el que va a nacer respiren la mierda que van a traer, porque son residuos tóxicos". Marisa confirma que todos sus vecinos "piensan igual". En el pueblo insisten en que desconocían la envergadura del proyecto. "Nos decían que como mucho iba a ser para tratamiento de purines". Apunta además que en Salvatierra "vivimos del ganado y si hacen esto destruyen todos los trabajos".

Fernando Rodríguez, maestro jubilado, es natural de Salvatierra aunque vive en Badajoz desde 1985. Hoy ha estado con sus vecinos en la avenida de Huelva. "Yo voy mucho al pueblo, paso allí todos los veranos y he querido venir para reivindicar que no se construya el vertedero". Fernando es optimista. "Parece que administrativamente se ha conseguido que no se haga, pero en el pueblo están moscas con el tema y no se fían, aunque yo creo que administrativamente el vertedero está muerto", reitera.

Fernando es tío de Amelia Rodríguez, una de los tres exconcejales socialistas del Ayuntamiento de Salvatierra, ahora no adscritos, y portavoz de este grupo municipal, que no ha querido hacer declaraciones en Badajoz para evitar que se politice la protesta de sus vecinos, con la que tienen armada en la corporación municipal. Es la misma postura que ha adoptado el presidente provincial del PP, Manuel Naharro, que ha querido aclarar que su presencia allí era como vecino de la comarca de Sierra Suroeste (es alcalde de Valencia de Mombuey). También han estado en la manifestación concejales del PP de Salvatierra.

Aunque el proyecto del macrovertedero ha sido archivado por la Junta de Extremadura, los vecinos desconfían de que la empresa promotora, 3RS Gestión, lo reactive. Sobre todo, porque en la empresa siguen guardando silencio sobre sus intenciones. La Plataforma Salva Tu Tierra ha querido estar en Badajoz con el argumento de que el problema no es solo de este municipio ni para los de su entorno próximo, sino que los perjuicios podrían abarcar un radio mucho más amplio. Esta mañana han repartido en Badajoz pasquines en los que alertan de que "si hasta tu lugar de residencia llega la arena del Sáhara, ¿crees que no te llegará el aire tóxico de Salvatierra?".

"No tenemos industria, tampoco queremos su basura"

En nombre de la plataforma, Carmen Baztán, ha defendido que la construcción del macrovertedero en Salvatierra "no es un problema solo local, porque las dioxinas viajan 60 o 70 kilómetros". La portavoz ha valorado el apoyo de vecinos del entorno de su localidad y también que hayan acudido a la protesta ciudadanos de Badajoz "que están concienciados de que Extremadura no es un sitio para que nos tiren la basura de toda España, no tenemos industria, tampoco queremos su basura". En la plataforma no entran a valorar lo que ha ocurrido en el ayuntamiento "porque somos un movimiento apolítico, no nos queremos meter en follones de partidos, al final esto ha salpicado mucho", señala. Sí reconoce que al principio pidieron que el alcalde dimitiese (como así ha hecho), porque "veíamos que era una figura que no nos ayudaba para que el macrovertedero no se construyera", pero a partir de ahí "en nuestras filas hay gente de todos los colores".

En teoría el expediente del macrovertedero está archivado, pero en la plataforma no acaban de creérselo. "Esto es un mantra que dice la Junta de Extremadura, que el expediente está administrativamente muerto pero es falso". Es lo que piensan, "porque hay recursos que se pueden presentar y la empresa tiene todavía las opciones de compra de todos los terrenos, no ha dicho nada y mañana puede hacer un proyecto mejorado, porque le han dado pistas de lo que ha hecho mal y podemos estar otra vez en las mismas". Ese es su temor. "Hasta que no veamos claro que esto no va a seguir pada adelante, vamos a seguir manifestándonos". ¿Qué tendría que suceder para que se quedasen tranquilos? "La empresa tiene que rescindir los contratos de compra venta, anularlos, una buena disposición, que emitiese un comunicado, que se echase para atrás, que dijera que ya no va a estar. Queremos algo claro. Sobre todo porque la Junta no tiene potestad para decir que una empresa privada va a dejar o no de hacer nada". Hasta entonces, seguirán luchando para salvar su tierra.