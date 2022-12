Los médicos instan a la Junta de Extremadura a negociar para evitar la huelga prevista para finales de enero. Simex, el Sindicato Médico de Extremadura, único que convoca y secunda los paros, ha remitido un escrito al Ejecutivo autonómico con sus reivindicaciones para pedirles una reunión, con el objetivo de acercar posturas y evitar así tener que llegar a parar hospitales y centros de salud. De momento no han recibido respuesta. «Se han remitido las reivindicaciones pero solo hemos obtenido silencio. Nosotros estamos dispuestos a negociar pero ahora la pelota la tienen en su tejado», señala la vicesecretaria de Simex, María Paz Moro. Si la Administración regional no les convoca a un encuentro mantendrán la huelga para el 26 y el 27 de enero. Y continuarán con ella todos los lunes a partir del día 30 (incluido), de forma indefinida hasta que se resuelva el conflicto.

Según recuerdan desde el sindicato, las demandas que han llevado a convocar este paro son las mismas que tenían en el año 2019, cuando se llevó a cabo otra huelga que se paralizó precisamente por el compromiso adquirido por parte de la Consejería de Sanidad de solventar la situación que viven los médicos de la región. Pero no se ha hecho nada. «El Servicio Extremeño de Salud (SES) conoce perfectamente nuestras reivindicaciones, por incumplidas, por reiteradas permanentemente y por aplazadas con motivo de la pandemia», aseguran desde Simex.

Entre estas reivindicaciones se encuentra la regulación de la sobrecarga laboral en Atención Primaria, con el objetivo de que se establezca un máximo de consultas diarias para intentar dedicar un tiempo prudencial a cada paciente y poder prestar así una atención de calidad. También el abono de la acumulación de las listas en Atención Primaria sea cual sea el motivo (como no se sustituye por falta de especialistas, cuando un facultativo se ausenta, el resto tiene que asumir su lista de pacientes, pero este exceso de trabajo solo se remunera ahora cuando el médico que falta se va de vacaciones y no cuando se da de baja por enfermedad). En Atención Primaria piden asimismo la regulación y la reorganización de todos los equipos.

«Estamos dispuestos a negociar pero ahora la pelota la tiene el SES en su tejado» Mª Paz Moro - VICESECRETARIA SIMEX

Por otro lado, solicitan la exención de las guardias a los mayores de 55 años, así como la equiparación de todas las categorías de médicos de Atención Primaria y la regulación de la jornada laboral tanto en Primaria como en Hospitalaria. Además de que se iguale la hora de guardia a la media de las seis comunidades mejor pagadas, que se celebren oposiciones bianuales en las que se oferten todas las plazas libres, que expliquen cómo se pretenden cubrir las vacantes en las zonas rurales, que todos los contratos se cubran con interinidades y no se contrate por días y que se abone la manutención de las guardias en Atención Continuada.

Piden diálogo

«No queremos llegar a ese extremo (la huelga) que solo va a perjudicar a nuestros pacientes, deteriorar aún más la calidad asistencial y va a incrementar las listas de espera. Por eso le pedimos al SES que, a través del diálogo, lleguemos a acuerdos para evitar esta huelga», advierten desde la formación sindical. Pero inciden que «para resolver este conflicto, se necesita voluntad y disposición». «Simex -añaden- se ofrece a negociar ya, dónde y cuándo el SES decida. Tenemos voluntad y disposición para alcanzar acuerdos, no queremos perjudicar a los pacientes».

No obstante, reconocen que la aprobación del paro por parte de todos los que integran el sindicato supone un antes y un después. «Es un aldabonazo a la gestión y a la política de recursos humanos del SES. Todos sabemos por qué hemos llegado a esta situación y que quede claro que estamos todos unidos frente a ella», advierten en un comunicado. Y aclaran que «fijar las fechas a finales de enero, no haber presentado el anuncio de huelga aún (hay plazo hasta diez días antes) o no haber publicado el comité de huela deben interpretarse como signos de buena voluntad por parte del Simex para facilitar la negociación. No quiere verse obligado a llegar a esta medida extrema y espera del SES la sensatez, la disposición y la voluntad de querer para los pacientes y profesionales extremeños una atención de calidad acorde a los tiempos que vivimos», concluyen.

Este diario preguntó a la Consejería de Sanidad si baraja sentarse a negociar con el sindicato para evitar también que se lleve a cabo la huelga, pero no recibió respuesta.